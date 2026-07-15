به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس سندی رسمی که روز چهارشنبه از سوی صندوق توسعه خارجی عراق وابسته به وزارت دارایی منتشر شد، این تصمیم با استناد به مکاتبات وزارت خارجه عراق و دفتر وزیر دارایی در اواخر ژوئن و اوایل ژوئیه اتخاذ شده است. در این سند تأکید شده که اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) سه فرد و شش نهاد را به دلیل تسهیل انتقالات مالی برای داعش تحریم کرده است.
این تصمیم همچنین شامل تعدادی از نهادهای مرتبط با حزبالله لبنان میشود که بر اساس فرمان اجرایی اصلاحشده شماره ۱۳۲۲۴ آمریکا در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند. هدف از این اقدام، مقابله با شبکههای مالی و پشتیبانی لجستیکی مرتبط با حزبالله اعلام شده است.
سند مزبور با امضای رئیس صندوق توسعه خارجی عراق و مدیرکل موقت اداره اقتصادی وزارت دارایی صادر شده و برای اجرا به بانکها، نهادها، شرکتها و واحدهای وابسته به وزارت دارایی ابلاغ شده است. انتشار این تصمیم همزمان با سفر رسمی نخستوزیر عراق به واشنگتن و دیدار او با دونالد ترامپ صورت گرفته است.
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