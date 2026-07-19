۲۴۹ شهید و ۹۰۰ مجروح جنگ اخیر در استان فارس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا از فارس، ابراهیم بیانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس امروز، در نشست خبری با اشاره به برگزاری دهمین کنگره بین‌المللی شعر ایثار، اظهار کرد: حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر برای جهانیان اثبات شد و امروز بسیاری از تحلیلگران، ایران را به‌عنوان قدرت چهارم عرصه بین‌المللی معرفی می‌کنند که این موضوع از پیامدهای مثبت این جنگ است.

وی با اشاره به آمار شهدای استان فارس افزود: در جریان جنگ اخیر، ۲۴۹ شهید متعلق به استان فارس تقدیم شد و در مجموع ۲۶۵ شهید در استان داشتیم که تعدادی از آنان اهل سایر استان‌ها بودند و برای تشییع و تدفین به زادگاه خود منتقل شدند. همچنین در روزهای اخیر پنج شهید دیگر نیز به جمع شهدای فارس افزوده شده‌اند که مراسم تشییع برخی از آنان برگزار شده است.

بیانی با بیان اینکه حدود ۹۰۰ نفر در این جنگ مجروح شدند، گفت: خوشبختانه بیشتر مجروحان آسیب‌های غیرحاد داشتند و روند درمان آنان ادامه دارد، اما تعدادی نیز دچار آسیب‌های شدید شده‌اند که تعیین درصد جانبازی آنان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس ادامه داد: نخستین کمیسیون تخصصی تعیین درصد جانبازی پنجشنبه و جمعه گذشته با حضور ۹ پزشک متخصص از رشته‌های مختلف در شیراز برگزار شد و پرونده مجروحان به‌صورت فشرده بررسی شد. نتایج این ارزیابی‌ها پس از جمع‌بندی به بنیاد شهید استان اعلام خواهد شد.

وی افزود: تا پیش از تعیین درصد جانبازی، امکان ارائه کامل خدمات بنیاد وجود ندارد، اما با هماهنگی انجام‌شده با بنیاد شهید کشور، برای نخستین بار تعدادی از مجروحان با شرایط وخیم، از جمله افراد دارای قطع نخاع و قطع عضو، به‌صورت موقت تحت پوشش بیمه بنیاد قرار گرفتند تا خدمات درمانی، دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز آنان از جمله ویلچر، تخت برقی، تخت سه‌شکن و تشک‌های ویژه تأمین شود.

بیانی همچنین از احراز شهادت تمامی شهدای جنگ اخیر خبر داد و گفت: حقوق، مستمری و خدمات درمانی خانواده‌های شهدا برقرار شده و تنها در چند پرونده مربوط به افراد تحت پوشش سایر صندوق‌های بیمه‌ای، پس از تکمیل فرایندهای اداری، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

وی با قدردانی از همکاری سپاه پاسداران، استانداری فارس، شهرداری شیراز، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و فرمانداری‌ها در برگزاری آیین‌های تکریم خانواده‌های شهدا، اظهار کرد: این همکاری‌ها موجب برگزاری شایسته مراسم بزرگداشت شهدا در سراسر استان شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس در ادامه با تشریح جزئیات دهمین کنگره بین‌المللی شعر ایثار گفت: فراخوان این کنگره آبان‌ماه سال گذشته منتشر شد و با استقبال گسترده شاعران کشور، در مجموع یک‌هزار و ۶۹۴ شاعر، چهار هزار و یک اثر به دبیرخانه ارسال کردند.

وی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۳۶۸ نفر از جامعه ایثارگری و یک‌هزار و ۳۲۶ نفر در بخش آزاد حضور داشتند و آثار در چهار قالب شعر کلاسیک، نو و نیمایی، ترانه و تصنیف و شعر کودک و نوجوان داوری شد.

بیانی با اشاره به برگزاری پیش‌کنگره‌ها در استان‌های مختلف کشور اظهار کرد: قرار بود اختتامیه این رویداد پیش از نوروز برگزار شود، اما به دلیل وقوع جنگ به تعویق افتاد و اکنون مراسم اختتامیه روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه از ساعت ۱۶:۳۰ در سالن همایش‌های شهرراز شیراز برگزار خواهد شد.

وی گفت: این مراسم با حضور مسئولان کشوری و استانی، شاعران، فرهیختگان و علاقه‌مندان به شعر و ادب برگزار می‌شود و علاوه بر تجلیل از برگزیدگان، از سه کتاب و سه فیلم مستند نیز رونمایی خواهد شد و برنامه‌های فرهنگی و اجرای موسیقی نیز در آن پیش‌بینی شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با بیان اینکه محور اصلی اختتامیه، روایت مظلومیت شهدای جنگ اخیر به‌ویژه شهدای شهرستان لامرد خواهد بود، افزود: اگرچه موضوع شهدای دیگر مناطق بازتاب گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی داشته است، اما لازم است بیش از گذشته به شهدای لامرد، به‌ویژه شهدای حمله به ورزشگاه شهید نعیمی، پرداخته شود.

وی با اشاره به داوری آثار کنگره گفت: در هر یک از چهار بخش، نفرات اول تا سوم انتخاب شده‌اند و برگزیدگان به ترتیب جوایز نقدی ۵۰، ۳۵ و ۲۰ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.

بیانی در پایان خاطرنشان کرد: استان فارس به دلیل پیشینه غنی فرهنگی و ادبی و تجربه موفق در میزبانی دوره‌های گذشته، پس از تهران بیشترین سهم را در برگزاری کنگره ملی شعر ایثار به خود اختصاص داده و توانسته است اعتماد مسئولان فرهنگی کشور را برای میزبانی این رویداد جلب کند.

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