مشارکت مسلمانان در بازسازی یک معبد متعلق به هندوها

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان روستای چاندراپور در ایالت آسام هند، در بازسازی معبدی متعلق به شیوا الهه هندو که حدود ۷۰ تا ۸۰ سال پیش ساخته شده بود، مشارکت کردند. این معبد پس از دوره‌ای طولانی بی‌توجهی دچار فرسایش و تخریب شده بود.

خانواده‌های مسلمان این روستا به هر شکلی که می‌توانستند، چه از نظر مالی و چه نیروی کار، وارد عمل شدند و نتیجه کار ایجاد یک پروژه گروهی بود که از انتظارات اولیه بسیار فراتر رفت. ساکنان محلی می‌گویند کمک این خانواده‌ها صرفا نمادین نبوده بلکه یک مشارکت مستمر و اساسی است.

یکی از اعضای کمیته مرمت معبد گفت: هر دین شکل خاص عبادتی دارد، اما خدمات خیرخواهانه و عشق نسبت به یکدیگر فراتر از دین و اعتقاد است.

این بازسازی حالا به نمادی از احترام متقابل تبدیل شده است؛ ساختاری مذهبی که پیوندهای اجتماعی را تقویت کرده و پیام برجسته‌ای از وحدت درمیان دیوارهایش دارد.

بازسازی این معبد نمونه‌ای از همکاری بین‌مذهبی در جامعه‌ای است که با دشواری‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و نشان می‌دهد با عبور از مرزهای مذهبی می‌توان اتحاد جوامع را تقویت کرد.

