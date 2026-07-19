اشتغال یک میلیون نفر در صنعت قالیبافی افغانستان؛ صادرات ۱۴ میلیون دلاری فرش

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت صنایع دستی افغانستان، از افزایش تولید و صادرات فرش دست‌باف خبر داده است.

براساس این گزارش، در حال حاضر حدود یک میلیون نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بخش قالیبافی فعالیت می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد که صنعت فرش یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زای افغانستان، به‌ویژه در مناطق روستایی، به شمار می‌رود.

قالیبافی در بسیاری از ولایت‌های افغانستان، افزون بر نقش اقتصادی، بخشی از میراث هنری و فرهنگی این کشور محسوب می‌شود. بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه را زنان و خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که در کارگاه‌های کوچک یا منازل خود به تولید فرش مشغول هستند.

بر پایه آمار منتشرشده، در سال جاری حدود ۷۶۰ هزار متر مربع فرش تولید افغانستان به کشورهای مختلف صادر شده و ارزش این صادرات به ۱۴ میلیون دلار رسیده است.

کشورهای اروپایی، عربی و آفریقایی، ترکیه، آمریکا، کانادا، استرالیا و روسیه از جمله بازارهای مقصد فرش افغانستان اعلام شده‌اند.

معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا، تنوع بازارهای صادراتی را نشانه ظرفیت رقابتی و جایگاه فرش افغانستان در بازارهای بین‌المللی دانسته است.

فرش دست‌باف افغانستان به‌دلیل استفاده از طرح‌های سنتی، رنگ‌های متنوع، مواد اولیه طبیعی و شیوه‌های بومی بافت، از شهرت منطقه‌ای و جهانی برخوردار است. با این حال، فعالان این صنعت در سال‌های گذشته با مشکلاتی همچون کمبود سرمایه، دشواری دسترسی به بازارهای جهانی، هزینه بالای حمل‌ونقل و صادرات غیرمستقیم مواجه بوده‌اند.

برخی تولیدکنندگان افغان می‌گویند بخشی از فرش‌های تولیدشده در افغانستان، پس از انتقال به کشورهای همسایه با نام تجاری آن کشورها در بازارهای جهانی عرضه می‌شود؛ مسئله‌ای که موجب کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی از ارزش نهایی محصول شده است.

گسترش صادرات مستقیم، ایجاد مراکز استاندارد بسته‌بندی، حمایت از کارگاه‌های کوچک، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و معرفی نشان تجاری مستقل برای فرش افغانستان، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به افزایش درآمد قالیبافان و تقویت جایگاه این صنعت در بازارهای جهانی کمک کند.

مقام‌های طالبان معتقدند توسعه صنعت قالین‌بافی، علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند به افزایش صادرات، ورود ارز و کاهش وابستگی اقتصادی افغانستان به کمک‌های خارجی کمک کند. با این حال، تحقق این هدف به بهبود زیرساخت‌های تجاری، تسهیل انتقال پول و ایجاد مسیرهای پایدار صادراتی نیاز دارد.

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