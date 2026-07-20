به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مدیریت شهری شیراز با هدف توزیع عادلانه خدمات شهری و ایجاد فضاهای چندمنظوره برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی محلات، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده است. در همین راستا، پروژه مسجد جامع حضرت صاحب‌الزمان(عج) به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی خدمات فرهنگی و مذهبی در محله سهل‌آباد، به مراحل پایانی عملیات اجرایی رسیده است.

از این رو، محمدحسن اسدی، شهردار شیراز با اشاره به رویکرد محله‌محوری و محرومیت‌زدایی شورای اسلامی شهر و شهرداری و همچنین اهمیت توسعه فضاهای فرهنگی، از پیشرفت چشمگیر پروژه بزرگ فرهنگی مذهبی مسجد جامع حضرت صاحب‌الزمان(عج) در محله سهل‌آباد خبر داد و اظهار داشت: این پروژه که در زمینی به مساحت ۱۰۳۰ متر مربع و با زیربنای کلی ۲۵۰۰ متر مربع در حال اجراست، هم‌اکنون از پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی برخوردار است.

مشخصات فنی پروژه

وی با بیان اینکه این مجتمع فرهنگی مذهبی در ۳ طبقه و با اسکلت بتنی در حال ساخت است که نشان از استحکام و دوام بالای این بنای مذهبی دارد، تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه با صرف بیش از ۱۵۰ تن آرماتوربندی و حجم بتن‌ریزی بالغ بر ۲۵۰۰ متر مکعب انجام شده است و در بخش تکمیلی، عملیات گسترده دیوارچینی طبقات به متراژ ۳۵۰۰ متر مربع نیز تقریباً به اتمام رسیده است.

خدمات و کاربری‌های چندمنظوره

مجتمع مسجد جامع حضرت صاحب‌الزمان(عج) علاوه بر اینکه به‌عنوان یک مکان عبادی طراحی شده، به یک پایگاه فرهنگی و اجتماعی برای محله سهل‌آباد تبدیل خواهد شد.

شهردار شیراز در این خصوص گفت: این مجموعه شامل سه بلوک مجزا با کاربری‌های متنوع است که نیازهای اقشار مختلف را پوشش می‌دهد، ازجمله فضاهای پیش‌بینی‌شده می‌توان به شبستان‌های ویژه بانوان و آقایان، کتابخانه، کلاس‌ها و کارگاه‌های فرهنگی آموزشی، پایگاه بسیج خواهران و برادران و همچنین خانه عالم اشاره کرد.

هزینه و اهمیت پروژه

وی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در یکی از محلات کمتر برخوردار شهر، تأکید کرد: هزینه‌های اجرایی این پروژه تاکنون بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است این طرح بر اساس نیاز واقعی محله و مطالبات مردمی سهل‌آباد اجرا شده است، پس از بهره‌برداری، این مجتمع نقش بسزایی در ارتقای سطح فرهنگی و رفاه شهروندان و ترویج فرهنگ مسجدمحوری در این منطقه خواهد داشت.

نگاه راهبردی مدیریت شهری به مساجد

اسدی با بیان این مطلب که مدیریت شهری شیراز با نگاه ویژه به جایگاه این کلان‌شهر به عنوان سومین حرم اهل‌بیت(ع)، اجرای پروژه‌های فرهنگی را در کنار طرح‌های کلان عمرانی دنبال می‌کند، اعلام کرد: در این راستا، طرح محله‌محوری و مسجدمحوری به عنوان یک راهبرد کلان در دستور کار قرار گرفته است که پروژه سهل‌آباد یکی از مصادیق بارز آن محسوب می‌شود.

وی افزود: این رویکرد با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد عدالت در توزیع سرانه‌های فرهنگی در سطح مناطق مختلف شهر دنبال می‌شود.

این مقام مدیریت شهری شیراز در ادامه سخنان خود بر ضرورت توجه به کارکردهای چندگانه مساجد در شهرهای مدرن تأکید و بیان کرد: امروزه مسجد در شهری مانند شیراز، علاوه بر کارکرد عبادی، باید به کارکردهای آموزشی و فرهنگی نیز بپردازد تا بتواند پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه باشد.

اسدی همچنین از تلاش‌های کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت(ع) شورای اسلامی شهر شیراز در حمایت از این قبیل پروژه‌ها قدردانی کرد.

گفتنی است، این مجتمع که با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان و بهره‌گیری از استانداردهای مهندسی مستحکم طراحی شده است، پس از تکمیل نهایی و بهره‌برداری، به‌عنوان پایگاهی برای فعالیت‌های آموزشی، کتابخانه‌ای و اجتماعی، نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های فرهنگی محله سهل‌آباد و تقویت پیوندهای اجتماعی اهالی ایفا خواهد کرد.