به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی از جنوب لبنان را با توپخانه هدف قرار داده است.

توپخانه رژیم صهیونیستی اطراف ارتفاعات دوحة کفرمان در استان نبطیه را گلوله باران کرده است.

شهرک نبطیه فوقا نیز پیشتر مورد حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود.

هنوز از خسارت‌ها و تلفات احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده است.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

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