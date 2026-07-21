به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین جشی در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت اسلامی در شهرک شقرا با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی همچنان بخش‌هایی از خاک لبنان را در اشغال دارد و به تجاوزات خود ادامه می‌دهد، گفت دولت لبنان به جای مطالبه خروج اشغالگران و توقف حملات، مسیر مذاکره مستقیم را در پیش گرفته و در قالب «توافق چارچوب» حضور رژیم صهیونیستی را به موضوع سلاح مقاومت گره زده است. وی این توافق را مغایر قانون سال ۱۹۵۵ لبنان، مفاد توافق طائف و ابتکار صلح عربی دانست.

جشی همچنین مدعی شد این توافق، حقوق لبنان برای پیگیری حقوقی جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محدود کرده، بازگشت آوارگان به مناطق خود را با موانعی روبه‌رو ساخته و زمینه‌ساز تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی شده است. وی با اشاره به تحولات منطقه نیز اظهار داشت آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف اعلامی خود در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران ناکام مانده‌اند و به گفته او، این ناکامی‌ها موجب تضعیف موقعیت واشنگتن و تل‌آویو در منطقه شده است.

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