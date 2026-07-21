به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی کابینه رژیم صهیونیستی در تازهترین اظهارات خود گفت که تلآویو هیچ تمایلی به ورود به جنگ نظامی جاری میان ایالات متحده و ایران ندارد. وی در حاشیه یک کنفرانس خبری با بیان اینکه «وضعیت کنونی برای ما مطلوب است»، افزود که اسرائیل نمیخواهد به طور مستقیم وارد این درگیریها شود.
این مقام صهیونیست در تبیین استراتژی رژیم متبوع خود مدعی شد که هدف اصلی تلآویو «تضعیف ایران» است، اما به جای تقابل نظامی، بر کارآمدی «اقدامات اقتصادی» برای دستیابی به این هدف تأکید ورزید.
گفتنی است به اذعان کارشناسان اراضی اشغالی، رژیم صهیونیستی خسارت غیرقابل جبرانی در طول جنگ رمضان و جنگ دوازده روزه از مهاجرت معکوس و رکود کسبوکارها گرفته تا فرسایش توان نظامی، ساختارهای اقتصادی و انسجام اجتماعی..... متحمل شد.
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