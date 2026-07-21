به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه «سیانان» به نقل از منابع آگاه اعلام کرد پنتاگون از تأیید علنی پیامدهای حملات ایران علیه نیروهای آمریکایی پرهیز کرده و آمار مربوط به مجروحان را تنها از طریق یک سامانه نظامی که بهصورت غیرهمزمان بهروزرسانی میشود، منتشر میکند. بر اساس این گزارش، اگرچه فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در ابتدای جنگ بهطور منظم گزارشهایی از تلفات ارائه میکرد، اما در ماههای اخیر اطلاعرسانی درباره حملات غیرمرگبار کاهش یافته و همین موضوع، سامانه تحلیل تلفات را به مرجع اصلی آمار رسمی تبدیل کرده است.
سخنگوی پنتاگون در گفتوگو با سیانان، تأخیر در انتشار این اطلاعات را برای حفاظت از بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی مستقر در منطقه غرب آسیا ضروری دانست و مدعی شد انتشار لحظهای جزئیات حملات و میزان تلفات، اطلاعات ارزشمندی در اختیار طرف مقابل قرار میدهد و میتواند امنیت نیروهای آمریکایی را به خطر بیندازد. وی در عین حال تأکید کرد که پنتاگون و سنتکام همچنان گزارشهایی از عملیات و حملات آمریکا علیه ایران منتشر میکنند.
...........
پایان پیام
نظر شما