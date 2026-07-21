به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله در بیانیه خود با تبریک به خلیل الحیه و اعضای جنبش حماس، انتخاب وی به عنوان جانشین شهید «یحیی السنوار» را اقدامی مهم توصیف کرد و تأکید داشت این انتخاب، پیامی روشن به رژیم صهیونیستی و حامیان آن است که حماس همچنان قدرتمند، متحد و استوار به مسیر مقاومت ادامه می‌دهد و ترور فرماندهان، خللی در اراده این جنبش و ملت فلسطین ایجاد نخواهد کرد.

در ادامه این بیانیه، حزب‌الله ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس جدید دفتر سیاسی حماس، بر حمایت از مقاومت فلسطین تأکید کرد و افزود ملت فلسطین با تکیه بر ایستادگی و فداکاری خود، همچنان از حقوق و سرزمین خویش دفاع خواهد کرد و مسیر آزادسازی سرزمین‌ها و مقدسات فلسطین را تا تحقق اهداف خود ادامه خواهد داد.

...........

پایان پیام