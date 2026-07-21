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حزب‌الله لبنان انتخاب خلیل الحیه به ریاست دفتر سیاسی حماس را تبریک گفت

۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۶
کد مطلب: 1843109
حزب‌الله لبنان انتخاب خلیل الحیه به ریاست دفتر سیاسی حماس را تبریک گفت

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای، انتخاب «خلیل الحیه» به ریاست دفتر سیاسی جنبش حماس را تبریک گفت و این انتخاب را نشانه تداوم انسجام و پایداری مقاومت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله در بیانیه خود با تبریک به خلیل الحیه و اعضای جنبش حماس، انتخاب وی به عنوان جانشین شهید «یحیی السنوار» را اقدامی مهم توصیف کرد و تأکید داشت این انتخاب، پیامی روشن به رژیم صهیونیستی و حامیان آن است که حماس همچنان قدرتمند، متحد و استوار به مسیر مقاومت ادامه می‌دهد و ترور فرماندهان، خللی در اراده این جنبش و ملت فلسطین ایجاد نخواهد کرد.

در ادامه این بیانیه، حزب‌الله ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس جدید دفتر سیاسی حماس، بر حمایت از مقاومت فلسطین تأکید کرد و افزود ملت فلسطین با تکیه بر ایستادگی و فداکاری خود، همچنان از حقوق و سرزمین خویش دفاع خواهد کرد و مسیر آزادسازی سرزمین‌ها و مقدسات فلسطین را تا تحقق اهداف خود ادامه خواهد داد.

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