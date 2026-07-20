به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «آکون تورسونبک» رئیس جنبش حقوق بشر قرقیزستان و هماهنگ‌کننده کنگره حقوق بشر کشورهای آسیای مرکزی که با دعوت رایزنی فرهنگی کشورمان در بیشکک برای حضور در آیین وداع تاریخی با امام شهید از قرقیزستان به کشورمان سفر کرده بود، درباره شکوه این مراسم گفت: من اصرار زیادی داشتم که شخصاً در مراسم تشییع شرکت کنم. می‌توانستم مانند برخی هیئت‌های رسمی با خودرو بروم، نماز بخوانم و بازگردم اما هدف من این بود که با چشم خودم فضای مراسم را ببینم و احساس مردم ایران را از نزدیک درک کنم؛ ببینم چگونه به سمت محل مراسم حرکت می‌کنند، چگونه برای یک مقام عالی اجرایی در کشور ندبه می‌کنند و این اندوه عمیق را چگونه تجربه می‌کنند.

وی ادامه داد: در مشاهدات شخصی جمعیت میلیونی را دیدم که در اطراف پیکر رهبر شهیدشان حضور داشتند که پشت چنین حضور عجیب و گسترده‌ دستاوردهای بزرگی نهفته است. این اجتماع پرشور و فدایی نتیجه سال‌ها زندگی و فعالیت خالصانه آن رهبری بود که در رخدادهای مهم و شرایط حساس ملت را با طمأنینه و سکون معنوی از تلاطم حوادث خلاصی بخشید. البته مرگ یک امر طبیعی است؛ نسل‌ها می‌آیند و می‌روند اما رفتن به این شکل و شکوه، رفتنی حماسی بود که من از دریچه چشمان خودم آن را به نظاره نشستم.

این فعال فرهنگی کشور قرقیزستان با تاکید بر اینکه ترور رهبر یک امت بزرگ از سوی یک کشور خارجی، با هیچ معیار عقلانی قابل توجیه نیست. خاطرنشان کرد: آیت‌الله خامنه‌ای (ره) با شهادت خود نشان دادند که رهبر بزرگی بودند. ایسان در طول دهه‌هایی که پس از انقلاب در عرصه سیاسی حضور داشتند، هیچ‌گاه در برابر آمریکا سر تعظیم فرود نیاورد. ایران تحت زعامت چنین امام وارسته‌ای نمونه یک کشور مستقل بود.

معاون هماهنگ‌کننده کنگره حقوق بشر کشورهای آسیلی مرکزی ادامه داد: امروز در منطقه کشورهایی مانند عربستان، قطر، کویت و بحرین را می‌بینیم که پرچم و سرود ملی دارند، اما از نگاه بسیاری وابستگی‌های جدی به آمریکا دارند. حتی کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا نیز با وجود ظاهر مستقل، در بسیاری از مسائل تحت تأثیر ایالات متحده هستند. کشورهای آسیای مرکزی نیز اگر چه مستقل‌اند، اما به نوعی به روسیه، اروپا یا آمریکا وابستگی دارند. جمهوری اسلامی ایران اما در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای تلاش کرد استقلال خود را حفظ کند.

آکون تصریح کرد: از طرف جامعه قرقیزستان باید بگویم که وقتی خبر شهادت آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شد، بسیاری از مردم نگران و ناراحت شدند. نمی‌گویم همه مردم، اما می‌توانم بگویم بسیاری از میهن‌پرستان قرقیزی از شنیدن این خبر عمیقاَ متأثر شدند.

وی با بیان اینکه پس از شهادت ایشان، میزبان دو نشست بزرگ در حمایت از فلسطین بودیم که صدها نفر در آن شرکت داشتند و اقدامات آمریکا و اسرائیل را محکوم نمودند، گفت: در این برنامه‌ها نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی ایران و رایزنی فرهنگی ایران نیز حضور داشتند و از برگزاری آن حمایت کردند. من حدود بیست دقیقه درباره زندگی و مبارزات آیت‌الله خامنه‌ای سخنرانی کردم و توضیح دادم که چگونه ایشان در دوران سخت در کنار امام خمینی قرار داشت. یک سخنرانی که بازتاب‌های مثبتی و گسترده‌ای هم داشت.

این فعال قرقیزی یکی از مهم‌ترین کارهایی که رهبر شهید انجام داد را ایجاد ساختاری مطرح کرد که حتی پس از فقدان ایشان به درستی صیانت می‌شود، گفت: امروز می‌بینیم که فرماندهان ارشد نظامی، رئیس مجلس، دیپلمات‌ها و دیگر مسئولان عالی در جمهوری اسلامی با رویکردی منظم و علمی امور کشور را دنبال می‌کنند. این نشان می‌دهد که نظام مدیریتی کشور در سایه نظارت و دلسوزی‌هایی رهبری فرزانه بر پایه یک ساختار اصولی، معقول و مستحکم بنا شده است، نه صرفاً دایر بر حضور یک فرد و تاثیرات زودگذر یک تدبیر مقطعی. از همین رو ملت ایران باید به رهبران شهید خود افتخار کند و برای رهبران فعلی خود که ثمره صالح تربیتی آن پیر حکیم است نیز آرزوی سلامتی داشته باشند.

معاون هماهنگ‌کننده کنگره حقوق بشر کشورهای آسیلی مرکزی، با اشاره به اینکه پایداری ملت ایران در جنگ و بحران، توجه بسیاری از مردم جهان را جلب کرده است، گفت: برخی از سر استیصال ایران را به دیکتاتوری متهم می‌کنند، اما من آنچه دیدم وجود نظم، مشارکت و نوعی دموکراسی متناسب با ساختار این کشور بود؛ ما در سفر خود به تهران ایستگاه متروی «مریم مقدس» را دیدیم. در این سفر با جامعه مسیحیان ارمنی ایران نیز دیدار داشتیم. در همه مشاهدات حتی اقوام و پیروان ادیان مختلف در ایران تصدیق می‌کردند تا چه اندازه اسباب آسایش، رفاه و زندگی مسالمت‌آمیز در ایران فراهم است.

وی ادامه داد: به اعتقاد من، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای آیت‌الله خامنه‌ای این بود که طی چهار دهه با درایت تامام خود مردم، ارتش و نیروهای مسلح را برای مقابله با هر تهاجم و همه تهدیدات بزرگ آماده کرد. توانمندی موشکی، پیشرفت‌های علمی و فعالیت دانشمندان ایرانی نشان می‌دهد که ایران از ظرفیت انسانی قدرتمندی برخوردار است و مردم این کشور سزاوار است به این توانایی‌های مورد توجه جامعه جهانی افتخار کنند.

..........

پایان پیام