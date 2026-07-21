به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کانادا و پاکستان پس از دیدار انیتا آنند، وزیر خارجه کانادا، و اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، با انتشار بیانیهای مشترک اعلام کردند که همکاریهای دو کشور در حوزه امنیتی، بهویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی، تقویت خواهد شد.
در این بیانیه آمده است که دو طرف بر ضرورت همکاری نزدیکتر برای مقابله با تهدیدهای امنیتی پایدار تأکید کردهاند؛ موضوعی که طی ماههای اخیر به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای اسلامآباد با کشورهای منطقه و شرکای بینالمللی تبدیل شده است.
انیتا آنند در جریان سفر رسمی خود به پاکستان با مقامهای ارشد این کشور از جمله نخستوزیر، رئیس ستاد ارتش و وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. در این دیدارها، تحولات منطقهای، وضعیت امنیتی جنوب آسیا و پیامدهای بیثباتی افغانستان مورد بحث قرار گرفت.
اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، با اشاره به این مذاکرات گفت که دو طرف درباره تحولات منطقهای و بینالمللی، از جمله وضعیت افغانستان و همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، تبادل نظر کردهاند.
پاکستان در ماههای اخیر بارها مدعی شده است که گروههایی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) از خاک افغانستان علیه این کشور فعالیت میکنند؛ ادعایی که طالبان آن را رد کرده و گفته است اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری را نمیدهد.
وزارت خارجه پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که عادیسازی روابط با طالبان مشروط به ارائه تضمینهایی درباره جلوگیری از فعالیت گروههای مسلح علیه پاکستان است.
با وجود چندین دور گفتوگو میان کابل و اسلامآباد، اختلاف دو طرف بر سر مسائل امنیتی، بهویژه موضوع تحریک طالبان پاکستان، همچنان ادامه دارد.
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