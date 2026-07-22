درخواست ۱۰ میلیارد دلار کمک پاکستان از آمریکا برای مقابله با تبعات جنگ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع دولتی گزارش دادند که دولت در حال بررسی اجرای مجموعه‌ای از اقدامات صرفه‌جویانه در چارچوب برنامه‌های اضطراری است. این اقدامات شامل کاهش روزهای کاری هفتگی، محدود کردن استفاده از خودروهای دولتی و کاهش مصرف سوخت در نهادهای حکومتی می‌شود؛ هرچند تاکنون تصمیم نهایی درباره اجرای این طرح‌ها اتخاذ نشده است.

بر اساس گزارش یک منبع آگاه، اسلام‌آباد از ایالات متحده خواسته است یک تسهیلات مالی ۱۰ میلیارد دلاری با دوره بازپرداخت پنج‌ساله در اختیار این کشور قرار دهد. هدف از این درخواست، حمایت از ثبات نرخ ارز، کاهش فشار بر پول ملی و کاستن از وابستگی به منابع مالی چندجانبه، همزمان با اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی مورد توافق با صندوق بین‌المللی پول عنوان شده است.

این منبع همچنین مدعی شد که درخواست مالی پاکستان پس از نقش‌آفرینی این کشور در برخی تلاش‌های میانجی‌گرانه مرتبط با بحران ایران مطرح شده و اسلام‌آباد امیدوار است در مقابل، از حمایت اقتصادی آمریکا و شرکای آن برخوردار شود. با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرده و وزارت دارایی پاکستان نیز تاکنون واکنشی رسمی نشان نداده است.

در همین حال، وزیر دارایی پاکستان در دیدار با همتای آمریکایی خود درباره تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی بر اقتصاد این کشور گفت‌وگو کرده است. پاکستان هم‌اکنون برنامه اصلاحات اقتصادی ۷ میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول را اجرا می‌کند و همزمان، مؤسسه اعتبارسنجی «فیچ» هشدار داده است که تداوم افزایش قیمت انرژی و احتمال اختلال در عرضه به دلیل تنش‌های خاورمیانه، می‌تواند ذخایر ارزی پاکستان را با فشار جدی مواجه کند.

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