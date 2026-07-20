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تحلیلگر امور نظامی روزنامه «هاآرتص»:

ترامپ به‌دنبال بازگرداندن ایران به میز مذاکره است و اسرائیل بهای تشدید تنش‌ها را خواهد پرداخت

۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۷
کد مطلب: 1842597
ترامپ به‌دنبال بازگرداندن ایران به میز مذاکره است و اسرائیل بهای تشدید تنش‌ها را خواهد پرداخت

عاموس هرئیل، تحلیلگر امور نظامی روزنامه «هاآرتص»، با اشاره به تشدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا، نوشت دونالد ترامپ احتمالاً ناچار به واکنش نظامی خواهد شد، اما هدف اصلی او بازگرداندن تهران به میز مذاکره با شرایطی مطلوب‌تر است؛ هدفی که به اعتقاد وی تحقق آن با توجه به مواضع ایران با تردید جدی روبه‌روست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عاموس هرئیل، تحلیلگر امور نظامی روزنامه «هاآرتص» در تحلیل خود با اشاره به حمله موشکی ایران به یک پایگاه آمریکایی در اردن و کشته شدن دو نظامی آمریکایی، مدعی شد ترامپ گزینه‌های محدودی برای پاسخ در اختیار دارد. وی در عین حال معتقد است رئیس‌جمهور آمریکا به‌دنبال ورود به یک جنگ فراگیر نیست و ترجیح می‌دهد با افزایش فشار نظامی، ایران را به مذاکرات بازگرداند.

این تحلیلگر همچنین نوشت تهران آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز را بدون دریافت امتیاز نمی‌پذیرد و در پی کسب منافع اقتصادی از جمله کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده خود است.

به نوشته هرئیل، بنیامین نتانیاهو نیز به‌دنبال دستیابی به یک دستاورد نظامی جدید و ایجاد فضای اضطراری در آستانه انتخابات است، اما گسترش جنگ لزوماً به سود رژیم صهیونیستی نخواهد بود؛ زیرا اسرائیل در معرض حملات موشکی و پهپادی قرار می‌گیرد، در حالی که دستاورد سیاسی یا نظامی آن نامشخص است.

وی همچنین از افزایش حضور نظامی آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، احتمال تشدید درگیری‌ها در منطقه و نزدیک شدن واشنگتن به توافق همکاری هسته‌ای غیرنظامی با عربستان، بدون وابسته کردن آن به عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو، به‌عنوان تحولاتی مهم در معادلات منطقه‌ای یاد کرد.

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