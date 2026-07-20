به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عاموس هرئیل، تحلیلگر امور نظامی روزنامه «هاآرتص» در تحلیل خود با اشاره به حمله موشکی ایران به یک پایگاه آمریکایی در اردن و کشته شدن دو نظامی آمریکایی، مدعی شد ترامپ گزینه‌های محدودی برای پاسخ در اختیار دارد. وی در عین حال معتقد است رئیس‌جمهور آمریکا به‌دنبال ورود به یک جنگ فراگیر نیست و ترجیح می‌دهد با افزایش فشار نظامی، ایران را به مذاکرات بازگرداند.

این تحلیلگر همچنین نوشت تهران آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز را بدون دریافت امتیاز نمی‌پذیرد و در پی کسب منافع اقتصادی از جمله کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده خود است.

به نوشته هرئیل، بنیامین نتانیاهو نیز به‌دنبال دستیابی به یک دستاورد نظامی جدید و ایجاد فضای اضطراری در آستانه انتخابات است، اما گسترش جنگ لزوماً به سود رژیم صهیونیستی نخواهد بود؛ زیرا اسرائیل در معرض حملات موشکی و پهپادی قرار می‌گیرد، در حالی که دستاورد سیاسی یا نظامی آن نامشخص است.

وی همچنین از افزایش حضور نظامی آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، احتمال تشدید درگیری‌ها در منطقه و نزدیک شدن واشنگتن به توافق همکاری هسته‌ای غیرنظامی با عربستان، بدون وابسته کردن آن به عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو، به‌عنوان تحولاتی مهم در معادلات منطقه‌ای یاد کرد.

..........

پایان پیام