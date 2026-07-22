به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برگزاری جشن‌های مردمی در مادرید پس از قهرمانی اسپانیا، گروهی از حاضران با اقدامی نمادین، مخالفت خود با سیاست‌های تل‌آویو در قبال ملت فلسطین را به نمایش گذاشتند؛ اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی داشته است.

در پی انتشار این تصاویر، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» با اشاره به آنچه «گسترش فضای ضداسرائیلی در اسپانیا» توصیف کرده، این رخداد را در امتداد مجموعه‌ای از مواضع و اقدامات همسو با حمایت از فلسطین در این کشور ارزیابی کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این اقدام از سوی شرکت‌کنندگان در جشن قهرمانی با هدف اعلام همبستگی با مردم فلسطین و اعتراض به تداوم جنگ در غزه صورت گرفته است؛ جنگی که طی ماه‌های گذشته با با رقم خوردن جنایات جنگی و کشتار بی‌امان زنان و کودکان، موجی از اعتراضات مردمی را در کشورهای مختلف جهان به همراه داشته است.

همزمان، شماری از فعالان و چهره‌های نزدیک به جریان‌های تندرو صهیونیستی با انتشار مطالبی در فضای مجازی، مواضعی تند علیه دولت اسپانیا، حامیان فلسطین و برخی گروه‌های اجتماعی در این کشور اتخاذ کردند.

ناظران معتقدند بازتاب گسترده این رخداد، بار دیگر نشان‌دهنده حساسیت روزافزون افکار عمومی اروپا نسبت به تحولات فلسطین و تلاش محافل صهیونیستی برای پیوند زدن انتقاد از عملکرد رژیم صهیونیستی با اتهام «یهودستیزی» است؛ رویکردی که طی سال‌های اخیر بارها از سوی منتقدان سیاست‌های تل‌آویو مورد چالش قرار گرفته است.

تحولات اخیر در اسپانیا همچنین نشان می‌دهد که مسئله فلسطین همچنان فراتر از عرصه سیاسی، به بخشی از مطالبات اجتماعی و نمادهای اعتراضی در رویدادهای فرهنگی و ورزشی در کشورهای مختلف تبدیل شده است.

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