به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی همزمان به مناطق مختلف استانهای رامالله، نابلس، جنین، قلقیلیه، طوباس، بیتلحم، الخلیل و قدس اشغالی یورش بردند و با تفتیش منازل، شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند. در استان جنین دستکم شش جوان فلسطینی بازداشت شدند و در مناطق دیگر نیز عملیاتهای مشابهی با همراهی نیروهای اشغالگر انجام گرفت.
همزمان، شهرکنشینان صهیونیست با حمایت نیروهای ارتش، حملاتی را علیه فلسطینیان ترتیب دادند. در شهرک ترمسعیا در شمال رامالله، مهاجمان با تیراندازی به سمت منازل فلسطینیان و آتش زدن زمینها و اموال آنان، موجب ایجاد رعب و وحشت شدند. همچنین در جنوب نابلس نیز شهرکنشینان به منازل فلسطینیان حمله کردند که با مقاومت ساکنان محلی و وقوع درگیری همراه شد.
در ادامه این اقدامات، نیروهای اشغالگر در قدس اشغالی نیز به شهرک بیرنبالا و منطقه الرام یورش برده و یک شهروند فلسطینی به همراه همسرش را بازداشت کردند. همزمان، شهرکنشینان صهیونیست با پشتیبانی نظامیان رژیم صهیونیستی وارد شهرک حزما شدند؛ اقدامی که در چارچوب تداوم تشدید عملیاتهای نظامی و فشار بر ساکنان کرانه باختری ارزیابی میشود.
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