به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اروپا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تاریخی، فرهنگی، علمی و اقتصادی جهان، همواره نقشی تعیین‌کننده در تحولات بین‌المللی ایفا کرده است. در این میان، کشورهای آلمانی‌زبان به دلیل برخورداری از پیشینه‌ای غنی، ساختارهای پیشرفته اجتماعی و اقتصادی، و سهم قابل‌توجه در تولید علم و فرهنگ، جایگاه ویژه‌ای در مطالعات اروپاشناسی دارند. آلمان، اتریش، سوئیس، لیختن‌اشتاین و دیگر نواحی آلمانی‌زبان، هر یک دارای هویت تاریخی و فرهنگی خاصی هستند که شناخت آن‌ها برای درک عمیق‌تر از اروپا ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌آید.

بررسی کشورهای آلمانی‌زبان تنها به شناخت جغرافیا یا زبان محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم توجه به ابعاد مختلفی همچون تاریخ سیاسی، نظام حکومتی، ساختارهای اقتصادی، ویژگی‌های فرهنگی، نظام آموزشی و جایگاه آن‌ها در روابط بین‌الملل است. از این رو، مطالعه این کشورها می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای فهم بهتر تنوع در عین وحدت در اروپا فراهم آورد و تصویری جامع‌تر از تمدن اروپایی ارائه دهد.

برای بررسی دقیق موقعیت جغرافیایی کشورهای آلمانی‌زبان و همسایگان آن‌ها، ابتدا باید اشاره کرد که زبان آلمانی، زبان رسمی یا یکی از زبان‌های رسمی در پنج کشور اصلی مرکز اروپا است: آلمان، اتریش، سوئیس، لیختن‌اشتاین و لوکزامبورگ. همچنین بخش‌هایی از بلژیک نیز آلمانی‌زبان هستند.

جمهوری فدرال آلمان

آلمان بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین کشور آلمانی‌زبان است که در قلب اروپا، یعنی اروپای مرکزی، واقع شده است. این کشور به دلیل موقعیت استراتژیک خود، بیشترین تعداد همسایه را در اروپا دارد و با ۹ کشور مرز مشترک دارد. آلمان در شمال با دریای شمال و دریای بالتیک مرز آبی دارد و از جنوب به رشته‌کوه‌های آلپ منتهی می‌شود. همسایگان این کشور عبارت‌اند از: دانمارک در شمال؛ لهستان و جمهوری چک در شرق؛ اتریش و سوئیس در جنوب؛ و فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک و هلند در غرب.

جمهوری اتریش

اتریش کشوری کاملاً محصور در خشکی است که در شرق سوئیس و جنوب آلمان، در ناهمواری‌های رشته‌کوه آلپ واقع شده است. بخش اعظم این کشور را کوه‌های آلپ پوشانده است و رودخانه دانوب از مهم‌ترین شریان‌های آبی آن به شمار می‌آید. اتریش با ۸ کشور همسایه است: آلمان و جمهوری چک در شمال، اسلواکی و مجارستان در شرق، ایتالیا و اسلوونی در جنوب، و سوئیس و لیختن‌اشتاین در غرب.

کنفدراسیون سوئیس

سوئیس کشوری کوهستانی، محصور در خشکی و چندزبانه در اروپای غربی-مرکزی است که حدود ۶۲ درصد از جمعیت آن به زبان آلمانی، با گویش سوئیسی، صحبت می‌کنند. این کشور میان رشته‌کوه‌های آلپ و ژورا قرار گرفته و به دلیل سیاست بی‌طرفی تاریخی‌اش شناخته می‌شود. سوئیس با ۵ کشور همسایه است: آلمان در شمال، اتریش و لیختن‌اشتاین در شرق، ایتالیا در جنوب و فرانسه در غرب.

شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین

لیختن‌اشتاین یکی از کوچک‌ترین کشورهای جهان، یا میکروکشورها، و کاملاً محصور در خشکی است که زبان رسمی آن آلمانی است. این کشور در دره راین علیا و در کوه‌های آلپ واقع شده و میان دو کشور سوئیس و اتریش قرار دارد. لیختن‌اشتاین به همراه ازبکستان از معدود کشورهای جهان است که تنها با کشورهای محصور در خشکی هم‌مرز است. همسایگان آن اتریش در شرق و شمال، و سوئیس در غرب و جنوب هستند.

دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ

لوکزامبورگ کشوری کوچک و محصور در خشکی در غرب اروپا است. این کشور در منطقه آردن واقع شده و با ۳ کشور همسایه است: بلژیک در شمال و غرب، آلمان در شرق و فرانسه در جنوب.

از نظر نام، پایتخت و شهرهای مهم نیز این کشورها دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. آلمان (Deutschland) به معنای «متعلق به مردم آلمان» است؛ پایتخت آن برلین و شهرهای مهم آن مونیخ، هامبورگ، فرانکفورت و کلن هستند. اتریش (Österreich) به معنای «سرزمین شرقی» است؛ پایتخت آن وین و شهرهای مهم آن سالزبورگ، گراتس و اینسبروک هستند. سوئیس (Schweiz) نام خود را از ایالت شوییتس گرفته است؛ پایتخت آن برن و شهرهای مهم آن زوریخ، ژنو و بازل هستند. لیختن‌اشتاین (Liechtenstein) به معنای «سنگ درخشان» است؛ پایتخت آن فادوتس و شهر مهم آن شان است. لوکزامبورگ (Luxembourg) نیز به معنای «قلعه کوچک» است؛ پایتخت آن شهر لوکزامبورگ و از شهرهای مهم آن می‌توان به اش-سور-آلزت و دیفرانژ اشاره کرد.

از نظر تقسیمات کشوری، آلمان دارای ۱۶ ایالت است: بادن-وورتمبرگ، بایرن، برلین، براندنبورگ، برمن، هامبورگ، هسن، مکلنبورگ-فورپومرن، نیدرزاکسن، نوردراین-وستفالن، راینلاند-فالتس، زارلاند، زاکسن، زاکسن-آنهالت، شلسویگ-هولشتاین و تورینگن.

اتریش دارای ۹ ایالت است: بورگن‌لاند، کرنتن، نیدراسترایش، اوبرآسترایش، سالزبورگ، اشتایرمارک، تیرول، فورآرلبرگ و وین.

سوئیس از ۲۶ کانتون تشکیل شده است: آرگاو، آپنزل آوسرهودن، آپنزل اینرهودن، بازل-لاندشافت، بازل-اشتات، برن، فریبورگ، ژنو، گلاروس، گراوبوندن، ژورا، لوسرن، نوشاتل، نیدوالدن، اوبوالدن، شاف‌هاوزن، شویتس، سولوتورن، سنت گالن، تورگاو، تیچینو، یوری، وله، وو، تسوگ و زوریخ.

لیختن‌اشتاین دارای ۱۱ شهرداری است: بالزرس، اشن، گامپرین، ماورن، پلانکن، روگل، شان، شلنبرگ، تریزن، تریزنبرگ و فادوتس.

لوکزامبورگ نیز ۱۲ کانتون دارد: کاپلن، کلروو، دیکیرش، اشترناخ، اش-سور-آلزت، گرونماخر، لوکزامبورگ، مرش، ردانژ، رمیچ، ویاندن و ویلتس.

نویسنده مقاله: محمود لطفعلی‌خانی

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