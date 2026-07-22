به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نسل Z اولین نسلی در تاریخ استرالیا است که مردان آن از زنان مذهبی‌ترند. گرایش به چارچوب‌های مذهبی دهه‌هاست که در حال کاهش است. اکنون، یک شکاف مذهبی در بین مردان و زنان نسل Z در اروپا ظاهر شده است و مردان و زنان نسل Z اولین کسانی هستند که شکاف قابل‌توجهی در ترجیحات مذهبی خود نشان می‌دهند.

اینکه جوانان استرالیایی نسبت به پدربزرگ و مادربزرگ‌های خود کمتر مذهبی هستند، خبر جدیدی نیست. داده‌های سرشماری نشان‌دهنده کاهش مداوم وابستگی مذهبی برای دهه‌ها بوده، به ویژه در میان مسیحیان که بزرگ‌ترین گروه مذهبی استرالیا را تشکیل می‌دهند.

با این حال، در چند سال گذشته گزارش‌هایی وجود داشته که به نظر می‌رسد به سمت عکس این موضوع اشاره دارند. همان‌طور که درباره احیای امور مذهبی در کشورهایی مانند ژاپن، تایلند، چین، هند، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده تلاش زیادی لازم است، دیده می‌شود برخی جوانان تمایل دارند به آغوش دین بازگردند.

بررسی آمارهای الگوی جنسیتی نشان می‌دهد از نسل جنگ جهانی تا قبل از نسل Z، زنان مذهبی‌تر از مردان اروپا بوده‌اند و گرایش بیشتری به رعایت آداب و چارچوب‌های مذهب داشتند. اما اکنون برای اولین بار این آمار تغییر کرده و برعکس شده است. این موضوع بیانگر شروع دوره‌ای جدید در تاریخ مذهبی-اجتماعی در دنیاست.

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