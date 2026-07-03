به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال مذاکره درباره یادداشت تفاهم جدیدی در زمینه کمکهای خارجی هستند که انتظار میرود جایگزین توافقنامه کنونی شود. توافقی که اعتبار آن در سال ۲۰۲۸ به پایان میرسد. بر اساس این تغییر، احتمال میرود کمکهای مالی مستقیم آمریکا به رژیم صهیونیستی کاهش یابد و در مقابل، همکاریهای تجاری و اقتصادی میان واشنگتن و تلآویو در اولویت قرار گیرد.
براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، روزنامه «یدیعوت آحرونوت» روز دوم ژوئن گذشته به نقل از «مایک هاکبی» سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی گزارش داد که وی برای نخستین بار بهصورت علنی تأیید کرده است یادداشت تفاهم امنیتی جدید میان واشنگتن و تلآویو به پرداخت کمکهای مالی مستقیم آمریکا به رژیم صهیونیستی پایان خواهد داد.
هاکبی گفت که توافقنامه جدید، همکاریهای تجاری و اقتصادی میان واشنگتن و تلآویو را در اولویت قرار میدهد و در مقابل، وابستگی به کمکهای امنیتی مستقیم کاهش خواهد یافت.
بر اساس گزارشی که سرویس پژوهشهای کنگره آمریکا در ۲۸ مه ۲۰۲۵ منتشر کرده، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، خواستار پایان تدریجی کمکهای نظامی آمریکا و گسترش سرمایهگذاریهای مشترک در حوزههای امنیت سایبری و دفاع شده است.
تأمین مالی نظامی
این گزارش نشان میدهد که بودجه دفاعی آمریکا برنامههای مشترک دفاعی با رژیم صهیونیستی را در زمینه دفاع موشکی، مقابله با تونلها، مقابله با پهپادها و توسعه فناوریهای نوظهور تأمین مالی میکند.
بر اساس یادداشت تفاهم فعلی، تنها برنامههای دفاع موشکی با مبلغ سالانه ۵۰۰ میلیون دلار تحت پوشش قرار دارند، در حالی که کنگره آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۶ مبلغ ۲۰۲ میلیون دلار برای برنامههای دفاعی مشترک خارج از چارچوب این یادداشت اختصاص داده است.
در این گزارش آمده است که بخش عمده کمکهای نظامی آمریکا صرف خرید تسلیحات و خدمات از شرکتهای دفاعی آمریکایی میشود. همچنین تأکید شده است که پایان تدریجی این کمکها میتواند انعطاف بیشتری به رژیم صهیونیستی برای خرید تجهیزات نظامی از تأمینکنندگان دیگر یا افزایش تولید داخلی بدهد، هرچند این رژیم همچنان برای بهرهبرداری از ناوگان جنگندهها و سامانههای دفاع موشکی خود به آمریکا وابسته خواهد بود.
این گزارش تأکید میکند که از سال ۲۰۲۱، کمکهای آمریکا به رژیم صهیونیستی تقریباً بهطور کامل ماهیت نظامی پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش، مجموع کمکهای آمریکا به رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۸ تاکنون از ۱۷۴ میلیارد دلار فراتر رفته است. از این میزان تا سال ۲۰۲۰ حدود ۱۴۶ میلیارد دلار پرداخت شده که شامل ۱۰۴.۵ میلیارد دلار کمک نظامی، ۳۴.۴ میلیارد دلار کمک اقتصادی و ۷.۴ میلیارد دلار برای حمایت از برنامههای دفاع موشکی بوده است.
از سال ۲۰۲۱ کمکهای اقتصادی آمریکا به رژیم صهیونیستی، متوقف شده و کمکها تنها به حمایت نظامی و دفاع موشکی محدود شده است. بهطوری که این کمکها در سال ۲۰۲۱ معادل ۳.۸ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۲ برابر با ۴.۸ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۳ معادل ۳.۸ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۵ نیز ۳.۸ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس گزارش دیگری از سرویس پژوهشهای کنگره آمریکا که در ۴ ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شده، دولت دونالد ترامپ و دولت بنیامین نتانیاهو در حال مذاکره درباره یادداشت تفاهم جدیدی در زمینه کمکهای خارجی آمریکا به رژیم صهیونیستی هستند و در صورت نهایی شدن، این چهارمین یادداشت تفاهم دوجانبه میان دو طرف خواهد بود.
تاریخچه یادداشتهای تفاهم
نخستین یادداشت تفاهم در دوران ریاستجمهوری بیل کلینتون و برای دوره ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ امضا شد. بر اساس آن، آمریکا متعهد شد دستکم ۲۶.۷ میلیارد دلار در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد که ۲۱.۳ میلیارد دلار آن کمک نظامی بود و همزمان روند کاهش تدریجی کمکهای اقتصادی آغاز شد.
دومین یادداشت تفاهم در سال ۲۰۰۷ و در دوران ریاستجمهوری جورج دبلیو بوش امضا شد و بر اساس آن، آمریکا متعهد شد طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ مبلغ ۳۰ میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی ارائه کند.
در سال ۲۰۱۶ نیز دولت باراک اوباما سومین یادداشت تفاهم را امضا کرد که دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸ را پوشش میدهد. این توافق شامل ۳۸ میلیارد دلار کمک است که از این میزان، ۳۳ میلیارد دلار برای تأمین مالی نظامی و ۵ میلیارد دلار برای برنامههای دفاع موشکی اختصاص یافته است. همچنین این یادداشت به سازوکاری پایان داد که به رژیم صهیونیستی اجازه میداد بخشی از کمکهای نظامی آمریکا را صرف خرید تسلیحات از صنایع داخلی خود کند.
برآوردهای دیگر
در همین راستا، مؤسسه بینالمللی «لیگل کلریتی» در گزارشی که اول ژوئن ۲۰۲۶ منتشر کرد، اعلام کرد ارزش کمکهای آمریکا به رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۴ با احتساب قدرت خرید و بر اساس ارزش ثابت دلار در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۹۸ میلیارد دلار است. رقمی که رژیم صهیونیستی را به بزرگترین دریافتکننده کمکهای آمریکا در طول تاریخ تبدیل میکند.
وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارشی که ۲۵ آوریل ۲۰۲۵ منتشر شد، تأکید کرده است که حمایت از امنیت رژیم صهیونیستی یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی آمریکا در تمامی دولتها از زمان ریاستجمهوری هری ترومن بوده و این رژیم بزرگترین دریافتکننده کمکهای امنیتی آمریکا در چارچوب برنامه تأمین مالی نظامی خارجی است.
بر اساس یادداشت تفاهم کنونی، آمریکا هر سال ۳.۳ میلیارد دلار در قالب برنامه تأمین مالی نظامی خارجی و ۵۰۰ میلیون دلار دیگر برای برنامههای دفاع موشکی به رژیم صهیونیستی اختصاص میدهد.
همچنین واشنگتن از سال مالی ۲۰۰۹ تاکنون حدود ۳.۴ میلیارد دلار برای دفاع موشکی رژیم صهیونیستی اختصاص داده که از این میزان، ۱.۳ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۱ صرف حمایت از سامانه «گنبد آهنین» شده است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید برنامه تأمین مالی نظامی خارجی امکان دسترسی رژیم صهیونیستی به پیشرفتهترین تجهیزات نظامی، از جمله جنگندههای «اف-۳۵» را فراهم کرده است.
تا آوریل ۲۰۲۵ ارزش قراردادهای فعال فروش نظامی خارجی میان دو طرف به ۳۹.۲ میلیارد دلار در قالب ۷۵۱ قرارداد رسیده است.
همچنین آمریکا در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ با صادرات مستقیم تجهیزات دفاعی به رژیم صهیونیستی به ارزش بیش از ۱۲.۲ میلیارد دلار موافقت کرده که شامل موتور هواپیما، موشک، بمب، هواپیما و سایر تجهیزات نظامی بوده است.
از مهمترین اقلام صادراتی میتوان به موتورهای توربین گازی و تجهیزات مربوط به آن، سامانههای پرتاب، موشکهای هدایتشونده و بالستیک، اژدر، بمب، مین و هواپیما اشاره کرد.
از سال ۱۹۹۲ نیز آمریکا تجهیزات نظامی مازاد به ارزش ۶.۶ میلیارد دلار در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده و علاوه بر آن، انباری از تجهیزات نظامی ذخیره در داخل سرزمینهای اشغالی نگهداری میکند که در شرایط اضطراری قابل استفاده است.
وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده است که همکاری واشنگتن و تلآویو تنها به کمکهای امنیتی و فروش تسلیحات محدود نمیشود، بلکه رزمایشهای مشترکی مانند «جونیپر اوک» و «جونیپر فالکون» و همچنین برنامههای مشترک پژوهشی و توسعه تسلیحات را نیز در بر میگیرد.
به گفته این وزارتخانه، آمریکا و رژیم صهیونیستی طی دهههای گذشته توافقنامههای متعددی در حوزه همکاری دفاعی امضا کردهاند که از مهمترین آنها میتوان به توافق کمک دفاعی متقابل در سال ۱۹۵۲، توافق امنیت عمومی اطلاعات در سال ۱۹۸۲، توافق پشتیبانی لجستیکی متقابل در سال ۱۹۹۱ و توافق وضعیت نیروها در سال ۱۹۹۴ اشاره کرد.
ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی را متحد اصلی خارج از ناتو میداند. جایگاهی که امتیازهایی در حوزه همکاریهای امنیتی و تجارت دفاعی برای این رژیم به همراه دارد. واشنگتن همچنین تأکید میکند که سیاست آن بر حفظ برتری نظامی کیفی رژیم صهیونیستی، استوار است.
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