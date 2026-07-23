به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت حملات ایران به ۹ پایگاه و مرکز نظامی آمریکا در نقاط مختلف غرب آسیا طی دو هفته گذشته و پس از فروپاشی آتش‌بس، بیانگر آن است که تهران همچنان از توان عملیاتی و دقت بالایی در اجرای حملات برخوردار است. این روزنامه تأکید کرد نتایج این حملات، ادعاهای مکرر دولت «دونالد ترامپ» مبنی بر تضعیف یا نابودی توان نظامی ایران را با تردید جدی مواجه کرده است.

آسیب به مراکز عملیاتی و تجهیزات نظامی

بر پایه تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و هوایی، حملات ایران خسارات قابل توجهی به محل استقرار نیروهای آمریکایی، مراکز عملیاتی، آشیانه‌های پهپادها، سامانه‌های راداری و دیگر زیرساخت‌های نظامی وارد کرده است. این گزارش، دقت اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های عملیات‌های اخیر ارزیابی کرده است.

کشته و زخمی شدن نظامیان آمریکایی

این روزنامه آمریکایی همچنین اعلام کرد در حمله به پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن، سه نظامی آمریکایی کشته و شماری دیگر زخمی شدند. به نقل از یک مقام نظامی، حدود ۱۲ نظامی آمریکایی نیز در جریان حملات موشکی و پهپادی ایران در اردن و دیگر کشورهای منطقه به‌شدت مجروح شده و برای ادامه درمان به یک بیمارستان نظامی آمریکا در آلمان منتقل شدند.

تداوم هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا

نیویورک‌تایمز در پایان گزارش خود یادآور شد چهار پایگاه از مراکز هدف قرار گرفته، از جمله پایگاه هوایی «موفق السلطی»، پیش‌تر نیز در ماه‌های ابتدایی درگیری‌ها هدف حملات ایران قرار گرفته بودند. به نوشته این روزنامه، ایران در آن مقطع در مجموع ۱۸ مرکز نظامی مورد استفاده نیروهای آمریکایی در هفت کشور منطقه را هدف قرار داده بود؛ موضوعی که از تداوم توان عملیاتی و قدرت هدف‌گیری دقیق جمهوری اسلامی حکایت دارد.

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