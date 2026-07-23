به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان تأکید کرد رژیم صهیونیستی حتی از یک متر از اراضی اشغالی جنوب لبنان عقبنشینی نکرده و آنچه در روزهای اخیر رخ داده، صرفاً گسترش استقرار ارتش لبنان در روستاها و شهرکهای آزادشدهای بوده که به برکت خون شهدا و مقاومت، دشمن هرگز موفق به اشغال آنها نشده است. «حسن فضلالله» با اشاره به رخدادهای «زوطر غربیه» گفت ارتش لبنان زمانی که قصد پیشروی در خاک خود را داشت، هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفت و با این حال، برخی مسئولان تلاش کردند این اتفاق را بهعنوان یک دستاورد و عقبنشینی دشمن معرفی کنند، در حالی که چنین ادعایی هیچ پایه و اساسی در واقعیت میدانی ندارد.
انتقاد از «نمایش رسانهای» دولت لبنان
فضلالله که در آیین بزرگداشت شهید «شیخ محمدباقر علی کرکی» فرزند فرمانده شهید «حاج علی کرکی» سخن میگفت، از عملکرد دولت لبنان بهشدت انتقاد کرد و اظهار داشت توافق موجود هیچ دستاوردی در زمینه عقبنشینی رژیم صهیونیستی نداشته است. وی افزود دولت به جای ارائه دستاورد واقعی، با «نمایشهای رسانهای» در پی القای یک پیروزی خیالی است؛ اقدامی که به گفته او، نه تنها تغییری در واقعیت اشغال ایجاد نمیکند، بلکه نوعی بیاعتنایی به خون شهدا و فداکاریهای مقاومت محسوب میشود.
خلع سلاح مقاومت؛ وعدهای توهمآمیز
نماینده حزبالله با رد هرگونه امکان خلع سلاح مقاومت، تصریح کرد کسانی که به آمریکا درباره تحقق این هدف تعهد میدهند، در حال فروش «توهم» به واشنگتن هستند. وی یادآور شد رژیم صهیونیستی با وجود بهکارگیری همه توان نظامی خود نتوانست مقاومت را خلع سلاح کند، بنابراین برخی افراد در ساختار قدرت لبنان نیز هرگز قادر به تحقق چنین هدفی نخواهند بود. فضلالله تأکید کرد مقاومت همچنان یک ضرورت ملی برای آزادسازی سرزمین، حفاظت از لبنان و پاسداری از خون شهدا باقی خواهد ماند.
تأکید بر تداوم مقاومت و نقش ایران در معادلات منطقه
فضلالله با بیان اینکه اولویتهای مقاومت، پایان اشغال، بازگشت آوارگان، بازسازی مناطق آسیبدیده و آزادی اسراست، گفت دولت لبنان تاکنون در هیچیک از این پروندهها موفق به کسب دستاوردی نشده است. وی همچنین هشدار داد که برخی اقدامات سیاسی، قضایی و امنیتی میتواند کشور را به سمت تنش داخلی سوق دهد، اما حزبالله برای حفظ ثبات لبنان از هرگونه درگیری داخلی پرهیز خواهد کرد. این نماینده پارلمان لبنان در پایان با اشاره به تحولات منطقه، ابراز اطمینان کرد که هرگونه توافق نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، بدون عقبنشینی کامل رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی لبنان محقق نخواهد شد و مقاومت همچنان بر حمایت مردمی و توان میدانی خود تکیه خواهد داشت.
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