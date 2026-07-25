شیخ احمد القطان: آمریکا و رژیم صهیونیستی خیرخواه لبنان و جهان عرب و اسلام نیستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد القطان در خطبه‌های نماز جمعه در مسجد و مجتمع عمر بن خطاب در منطقه برالیاس بقاع، اظهار داشت که سخنان سمیر جعجع علیه برخی نمایندگان اهل‌سنت، تنها متوجه چند شخصیت سیاسی نیست، بلکه کرامت اهل‌سنت و جماعت در لبنان را هدف قرار داده است.

وی تأکید کرد که به‌کارگیری ادبیات توهین‌آمیز علیه نمایندگان بخشی از مردم لبنان، با اصول مسئولیت‌پذیری سیاسی سازگار نیست.

القطان با اشاره به شرایط حساس لبنان، تصریح کرد که این کشور با منطق حذف و برتری‌جویی اداره نخواهد شد و تنها راه عبور از چالش‌های کنونی، مشارکت واقعی همه جریان‌ها و طوایف در چارچوب وحدت ملی است.

وی افزود که مذاکرات و تحولات سرنوشت‌ساز پیش‌روی لبنان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی و تفاهم داخلی است.

رئیس جمعیت «قولنا والعمل» در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی خیرخواه لبنان و جهان عرب و اسلام نیستند و مسئولان لبنانی و کشورهای عربی و اسلامی نباید سیاست‌های خود را بر پایه امید به حمایت این بازیگران تنظیم کنند.

وی تأکید کرد که سیاست خارجی آمریکا بر اساس منافع خود این کشور شکل می‌گیرد و لبنان نیز باید تصمیماتش را بر مبنای منافع ملی اتخاذ کند.

شیخ القطان با اشاره به تداوم اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان، اظهار داشت تا زمانی که این اراضی آزاد نشده و دولت نتوانسته است حقوق حاکمیتی خود را به‌طور کامل احیا کند، ملت لبنان حق دارد از همه عوامل قدرت برای دفاع از سرزمین و حاکمیت خود بهره بگیرد.

وی همچنین با اشاره به مسئله فلسطین، مدعی شد که عملکرد رژیم صهیونیستی نشان داده است این رژیم به توافق‌ها و تعهدات خود پایبند نیست و حفظ توان بازدارندگی همچنان یک ضرورت ملی برای لبنان به شمار می‌رود.

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