به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تشکل «تجمع علمای مسلمان لبنان» در بیانیه‌ای خود مدعی شد که دولت لبنان با برخی تصمیمات و توافقات، از اصول حاکمیت ملی عقب‌نشینی کرده و برخلاف خواست بخش قابل توجهی از جامعه لبنان عمل کرده است. همچنین سفر جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، به ایالات متحده را «ناموفق» توصیف کرد و مدعی شد این سفر نه به خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی انجامید و نه مانع ادامه حملات این رژیم شد.

مخالفت با مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی

تجمع علمای مسلمان با رد هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی، اعلام کرد توافق موسوم به «توافق چارچوب» فاقد پشتوانه قانونی و ملی است و نمی‌تواند به نتیجه‌ای پایدار منجر شود. در این بیانیه تأکید شده است که ابتدا باید قطعنامه ۱۷۰۱ به‌طور کامل اجرا و رژیم صهیونیستی از تمامی اراضی اشغالی لبنان عقب‌نشینی کند و سپس موضوع سلاح مقاومت در چارچوب یک کنفرانس ملی و با هدف تدوین راهبرد دفاعی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

حمایت از ایران و درخواست برای خروج پایگاه‌های آمریکا

این تشکل همچنین از جمهوری اسلامی ایران در آنچه «دفاع از خود در برابر حملات آمریکا» خواند، حمایت کرد و از کشورهای عربی خواست برای جلوگیری از تبدیل شدن به میدان درگیری، خواستار خروج پایگاه‌ها و نیروهای نظامی آمریکا از خاک خود شوند. در ادامه نیز از جریان‌های سیاسی و مردمی کشورهای عربی خواسته شد با الگوگیری از برخی گروه‌های اردنی، مطالبه خروج پایگاه‌های آمریکایی را در دستور کار قرار دهند.

تأکید بر حفظ حاکمیت و راهکار ملی

در پایان این بیانیه، تجمع علمای مسلمان تأکید کرد که حفظ حاکمیت ملی، پایان اشغالگری و تدوین یک راهبرد دفاعی فراگیر با مشارکت همه جریان‌های سیاسی، تنها مسیر تضمین امنیت و ثبات لبنان است و هرگونه راهکار خارج از این چارچوب، به تداوم بحران و افزایش تنش‌ها خواهد انجامید.

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