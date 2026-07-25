به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ماهر حمود در موضع‌گیری هفتگی خود با طرح این پرسش که «آیا نظام لبنان ریاستی شده است تا رئیس‌جمهور هر تصمیمی که بخواهد بگیرد؟»، اظهار داشت روند کنونی با ساختار سیاسی و سازوکارهای قانونی لبنان همخوانی ندارد و نباید تصمیم‌های سرنوشت‌ساز بدون اجماع و مشارکت ملی اتخاذ شود.

وی مدعی شد آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیمات لبنان هستند، اما این وضعیت پایدار نخواهد ماند.

به گفته حمود، هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند برای همیشه بر اراده ملت لبنان مسلط شود یا هویت، فرهنگ و منافع ملی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در ادامه، با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور لبنان به کاخ سفید و برخی اقدامات نخست‌وزیر این کشور، از آنها انتقاد کرد و این تحرکات را در چارچوب رویکردی دانست که به اعتقاد وی، با واقعیت‌های میدانی و اولویت‌های ملی لبنان همخوانی ندارد.

شیخ حمود در پایان تأکید کرد که آینده لبنان باید بر پایه اراده مردم، حفظ استقلال سیاسی و صیانت از منافع ملی رقم بخورد و هیچ تحول مقطعی یا فشار خارجی نباید مسیر تصمیم‌گیری این کشور را تعیین کند.

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