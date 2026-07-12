به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «رو خانا» عضو کنگره آمریکا اعلام کرد که شهرک‌نشینان مسلح اسرائیلی در جریان سفر او به منطقه الخلیل، خودروی حامل وی و همراهانش را متوقف کرده، با آنان برخورد لفظی داشته و به خودرو نیز آسیب وارد کرده‌اند. وی، به نقل از کانال ۱۲ اسرائیل، اظهار داشت که مهاجمان از سلاح‌های ساخت آمریکا استفاده می‌کردند و نیروهای اسرائیلی نیز برای متوقف کردن این اقدام، مداخله مؤثری نداشتند؛ هرچند ارتش اسرائیل مدعی شده است که پس از متفرق کردن شهرک‌نشینان، کاروان را به ادامه مسیر هدایت کرده است. همچنین در حادثه‌ای دیگر، گروهی از شهرک‌نشینان به تیم خبری شبکه آمریکایی CNN در روستای سنجل در شمال رام‌الله حمله کرده و به خودروی آنان خسارت وارد کردند.

هم‌زمان، حملات شهرک‌نشینان و نیروهای ارتش اسرائیل در مناطق مختلف کرانه باختری ادامه یافت. بر اثر حمله مشترک ارتش و شهرک‌نشینان به روستای المغیر در شمال‌شرق رام‌الله و نیز حملات جداگانه در منطقه مسافر یطا در جنوب الخلیل، دست‌کم هشت فلسطینی زخمی شدند. همچنین در نابلس و جنین، شهرک‌نشینان با حمله به تأسیسات شهری و زمین‌های کشاورزی، مانع اجرای پروژه‌های خدماتی شده و به مزارع و محصولات کشاورزی فلسطینیان خسارت وارد کردند.

بر اساس آمار «هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی» فلسطین، شهرک‌نشینان تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، سه هزار و ۴۸۸ مورد حمله و اقدام خشونت‌آمیز علیه فلسطینیان و اموال آنان انجام داده‌اند. همچنین آمارهای رسمی فلسطینی نشان می‌دهد که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حملات ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان در کرانه باختری به شهادت یک‌هزار و ۱۷۹ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۱۳ هزار نفر و بازداشت نزدیک به ۲۴ هزار فلسطینی منجر شده است.

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