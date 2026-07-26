به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حضور گسترده موکبهای حسینی در مسیرهای منتهی به کربلا، ارائه خدماتی همچون توزیع غذا و نوشیدنی، خدمات درمانی، اسکان و استراحت زائران را بهصورت شبانهروزی ممکن کرده است. همزمان، نیروهای حشد شعبی با همکاری دیگر دستگاههای امنیتی و خدماتی، اجرای طرح ویژه تأمین امنیت مراسم اربعین را دنبال میکنند تا امنیت زائران و نظم حرکت کاروانهای پیاده حفظ شود.
در گذرگاه مرزی شلمچه نیز زائران ایرانی از روند منظم و روان ورود به عراق و کیفیت خدمات ارائهشده ابراز رضایت کردهاند.
آنان با تأکید بر ثبات شرایط امنیتی، اعلام کردند که تهدیدهای اخیر و حتی حمله آمریکا به این گذرگاه، خللی در روند سفر و عبور زائران ایجاد نکرده است.
در حمله بامداد پنجشنبه به سالن مسافران مرز شلمچه، دو نفر به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین کادرهای درمانی و نیروهای داوطلب مستقر در این مرز از آمادگی کامل برای ارائه خدمات پزشکی و امدادی به زائران خبر دادهاند.
در همین راستا، کاروانهای پشتیبانی و خدماتی استان نینوا نیز به محورهای منتهی به کربلا و نجف اعزام شدهاند تا در خدمترسانی به زائران مشارکت کنند. همچنین در نشست مشترک مسئولان ارشد امنیتی، استاندار کربلا، نمایندگان وزارتخانهها، عتبات مقدس و حشد شعبی، بر هماهنگی کامل میان دستگاههای مختلف برای اجرای طرحهای امنیتی و خدماتی، تسهیل تردد زائران و برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی تأکید شد.
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