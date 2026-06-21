به گزارش خبرگزای بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس، شهادت اسیر فلسطینی «صابر الامیطل» از منطقه اشغالی النقب در زندانهای رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت و اعلام کرد شهادت او در داخل زندانهای اسرائیلی، نتیجه شکنجه و جنایت سازمانیافته است.
جنبش حماس در بیانیهای اعلام کرد این اسیر فلسطینی پس از بازداشت وحشیانه و تعرض شدید، در چارچوب سیاست شکنجه فاشیستی سازمان زندانهای رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی به شهادت رسیده است.
جنبش حماس درباره پیامدهای ادامه سیاستهای محرومیت، بیتوجهی پزشکی، بدرفتاری، شکنجه جسمی و قتل تدریجی اسرا هشدار داد و تأکید کرد از آغاز جنگ نسلکشی علیه ملت فلسطین تاکنون، ۹۱ اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
مقاومت اسلامی فلسطین افزود: این سیاستهای جنایتکارانه هرگز نخواهد توانست اراده اسرای مقاوم فلسطینی را درهم بشکند.
این جنبش، رژیم صهیونیستی، کابینه راستگرای افراطی آن و سازمان جنایتکار زندانهای این رژیم را مسئول کامل جان اسرای فلسطینی، بهویژه اسرای بیمار و مجروح دانست.
حماس همچنین از ملت فلسطین خواست فعالیتها و برنامههای حمایتی از اسرا را تشدید کنند و مسئله آنان را در تمامی عرصهها زنده نگه دارند.
این جنبش در پایان از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواست برای توقف نقضهای فزاینده علیه اسرای فلسطینی، بهطور جدی وارد عمل شوند و رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند.
جزئیات شهادت صابر الامیطل از زبان هاآرتص
صابر الامیطل اسیر فلسطینی ساکن منطقه اشغالی النقب پس از بازداشت و تعرض در زندانهای رژیم صهیونیستی در حالی به شهادت رسید که روزنامه عبری «هاآرتص» در گزارشی درباره جزئیات شهادت این اسیر فلسطینی نوشت: او در بازداشتگاه دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک)، پس از آنکه بیهوش در داخل سلول خود پیدا شد، به شهادت رسیده است.
بر اساس این گزارش، الامیطل پیش از شهادت از دیدار با وکیل خود محروم شده بود و پس از وخامت شدید وضعیت جسمانیاش به بیمارستان منتقل شد اما اندکی بعد شهادت او اعلام شد.
وکیل این اسیر فلسطینی تأکید کرده است آثار جراحت و کبودیهای شدید بر بدن او مشاهده شده بود.
شهادت الامیطل در حالی رخ میدهد که نهادهای فلسطینی بارها نسبت به تشدید شکنجه، بدرفتاری، محرومیت از درمان و نقض حقوق اسرا در زندانهای رژیم صهیونیستی هشدار دادهاند.
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