به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان زندان‌های اسرائیل با تصویب مقرراتی شش‌ماهه، دیدارهای نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با اسرای فلسطینی را به اخذ مجوزهای امنیتی و اطلاعاتی منوط کرده و اعلام کرده است که این دیدارها حداکثر هر سه ماه یک‌بار و تنها برای پنج اسیر در هر نوبت انجام خواهد شد. بر اساس این مقررات، برخی گروه‌های اسرا از جمله افراد در بازداشت انفرادی، بازداشت‌شدگان تحت بازجویی و کسانی که از سوی اسرائیل «پرخطر» معرفی می‌شوند، از این دیدارها محروم خواهند بود.

بر اساس این گزارش، ملاقات‌ها تنها از پشت شیشه و از طریق دستگاه ارتباط داخلی انجام می‌شود و نمایندگان صلیب سرخ نیز اجازه انجام معاینات پزشکی یا ورود تجهیزات ارتباطی و ثبت تصویر را نخواهند داشت. هاآرتص همچنین تأکید کرده است که این تصمیم بدون مشورت با مشاور حقوقی دولت اتخاذ شده؛ در حالی که دیوان عالی اسرائیل پیش‌تر ممنوعیت کامل دیدارهای صلیب سرخ با اسرای فلسطینی را غیرقانونی اعلام کرده بود.

این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون گزارش‌های متعددی درباره وخامت وضعیت انسانی اسرای فلسطینی منتشر شده است. به گفته نهادهای حقوق بشری، حدود ۹۵۰۰ اسیر فلسطینی، از جمله زنان و کودکان، در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند و با مشکلاتی همچون کمبود امکانات، محرومیت از خدمات درمانی و شرایط سخت بازداشت مواجه هستند؛ موضوعی که نگرانی سازمان‌های حقوق بشری را نسبت به وضعیت این زندانیان افزایش داده است.

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