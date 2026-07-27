به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسکارلت کندی» در یادداشتی که در پایگاه National Interest منتشر شده، با اشاره به سخنان خداحافظی جورج واشنگتن در سال ۱۷۹۶ نوشت که وی پس از اعلام بی‌طرفی آمریکا در سال ۱۷۹۳، نسبت به وابستگی عاطفی و سیاسی به یک کشور خارجی هشدار داده بود.

به گفته این نویسنده، واشنگتن معتقد بود چنین وابستگی‌ای می‌تواند کشوری را بدون وجود منافع واقعی، وارد درگیری‌ها و جنگ‌های دیگران کند و استقلال تصمیم‌گیری آن را از میان ببرد.

کندی با مرور روابط آمریکا و فرانسه در دوران انقلاب این کشور، تأکید کرد که واشنگتن منافع امنیتی و اقتصادی ایالات متحده را بر هرگونه تعهد عاطفی مقدم می‌دانست.

وی سپس این رویکرد را با روابط کنونی آمریکا و رژیم صهیونیستی مقایسه کرد و مدعی شد که این رابطه از یک شراکت راهبردی مشروط، به تعهدی دائمی و تقریباً غیرقابل تغییر تبدیل شده است. به گفته او، برخی طرح‌های قانونی نیز با هدف جلوگیری از کاهش کمک‌های نظامی یا محدود شدن ارسال تسلیحات به اسرائیل ارائه شده‌اند.

این نویسنده در پایان تصریح کرد که همکاری آمریکا با اسرائیل باید بر اساس هم‌سویی منافع دو طرف باشد، نه بر مبنای تعهدی دائمی و غیرقابل بازنگری.

وی تأکید کرد که شهروندان آمریکایی حق دارند درباره ماهیت این رابطه پرسش کنند و بازگشت به اصل مورد تأکید جورج واشنگتن، یعنی حفظ آزادی عمل در سیاست خارجی و تصمیم‌گیری بر پایه منافع ملی، ضروری است.

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