آمار ثبت نام زائران اربعین از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر عبور کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیاکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی اعلام کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند. نزدیک به نیمی از ثبتنامکنندگان وارد عراق شدهاند و حدود ۵۰۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشتهاند.
وی همچنین یادآور شد. همه افرادی که قصد تشرف دارند، از جمله اتباع مجاز داخل کشور، باید در سامانه سماح ثبتنام و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
جمشیدیان شش مرز رسمی اربعین شامل شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، باشماق و تمرچین را آماده خدمات رسانی به زائران اعلام کرد.
علیرضا رشیدیان رئیس کمیته ثبتنام و اعزام ستاد مرکزی اربعین نیز در گفتگویی اعلام کرد: از مجموع کل متقاضیان، بیش از ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار نفر ( ۹۵ درصد) مراحل ثبتنام خود و پرداخت هزینه بیمه را به صورت قطعی نهایی کردهاند که ۵۹ درصد مربوط به آقایان (یک میلیون و ۳۲۶ هزار نفر) و ۴۱ درصد مربوط به بانوان (حدود ۹۴۰ هزار نفر) است.
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