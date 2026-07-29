فالح الخزعلی: حمله آمریکا و عربستان نقض آشکار حاکمیت عراق است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الخزعلی، عضو مجلس نمایندگان عراق، در واکنش به حملات اخیر آمریکا و عربستان به مواضع نیروهای امنیتی عراق در چند استان، این اقدام را تجاوزی آشکار علیه حاکمیت ملی و امنیت کشور دانست.

وی اظهار داشت که هدف قرار دادن مراکز نیروهای امنیتی، حمله‌ای مستقیم به نهادهای رسمی عراق و تلاش‌های آنها برای حفظ امنیت و ثبات کشور به شمار می‌رود.

الخزعلی با تأکید بر اینکه این حملات نقض قوانین و عرف‌های بین‌المللی است، گفت تداوم چنین اقداماتی مستلزم اتخاذ موضعی قاطع از سوی دولت عراق برای دفاع از حاکمیت و جلوگیری از هرگونه تعرض به خاک این کشور است.

وی افزود که حفظ استقلال و تمامیت ارضی عراق باید در اولویت همه نهادهای مسئول قرار گیرد.

این نماینده پارلمان عراق همچنین از دولت و نخست‌وزیر خواست مسئولیت خود را با شجاعت بر عهده گرفته و اقدامات لازم را برای حمایت از ملت عراق، دفاع از منافع ملی و مقابله با هرگونه تجاوز خارجی اتخاذ کنند.

الخزعلی در پایان تأکید کرد که ملت عراق و نیروهای ملی این کشور ادامه حملات خارجی را نخواهند پذیرفت و صیانت از حاکمیت، امنیت و ثبات عراق نیازمند موضعی یکپارچه و قاطع از سوی تمامی نهادهای دولتی است.

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