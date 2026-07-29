به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای عالی اسلامی عراق با صدور بیانیهای، حمله مشترک آمریکا و عربستان به مواضع نیروهای رسمی الحشد الشعبی را بهشدت محکوم کرد و آن را تجاوزی علیه عراق و نیروهای امنیتی این کشور دانست. این شورا اعلام کرد که این حمله به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از نیروهای الحشد الشعبی منجر شده است.
علی فاضل الدفاعی، سخنگوی شورای عالی اسلامی عراق، در این بیانیه با ابراز شگفتی از زمانبندی این حمله، تأکید کرد که این اقدام همزمان با تلاشهای دولت عراق برای گشودن فصل تازهای در روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز پس از سفر نخستوزیر عراق به آمریکا و امضای ۴۸ یادداشت تفاهم در راستای توسعه همکاریهای اقتصادی صورت گرفته است.
وی افزود که این تجاوز میتواند در چارچوب تلاش مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از شکلگیری تفاهمهای منطقهای در حوزههای امنیتی و اقتصادی، دور کردن کشورهای منطقه از مداخلات خارجی و همچنین ممانعت از تثبیت جایگاه عراق بهعنوان محور همکاری و میانجیگری میان کشورهای منطقه ارزیابی شود.
شورای عالی اسلامی عراق در پایان با تأکید بر اینکه این حمله خللی در اراده نیروهای امنیتی و ملت عراق ایجاد نخواهد کرد، تصریح کرد همه توطئهها در برابر اراده مردم عراق ناکام خواهد ماند و برای شهدای الحشد الشعبی رحمت الهی و برای مجروحان این حمله شفای عاجل مسئلت کرد.
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