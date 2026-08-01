به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار رسیدگی جدی به ریشهها و عواملی شده است که شهروندان این کشور را به انجام سفرهای «ناامیدانه و خطرناک» وادار میکند.
بنت روز شنبه، ۱۰ مرداد، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با خانوادههای ۱۹ شهروند افغانستان که هنگام تلاش برای رفتن به ایران از مسیرهای قاچاق در بیابانهای استان نیمروز جان باختند، ابراز همدردی کرد.
او این رویداد را هولناک توصیف کرد و گفت باید بهصورت جدی با عواملی مقابله شود که افغانها را به پذیرش خطرهای سنگین در مسیر مهاجرت وادار میکند.
سازمان بینالمللی مهاجرت نیز با خانوادهها و نزدیکان قربانیان ابراز همدردی کرده و گفته است که از دست رفتن هر انسان در مسیرهای مهاجرت، یک فاجعه عمیق انسانی است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این شهروندان هنگام حرکت بهسوی ایران از مسیرهای غیررسمی در دشتهای نیمروز ناپدید شده بودند. مقامهای محلی گفتهاند وسیله نقلیه حامل آنان در مسیر خراب شده و مسافران در شرایط دشوار بیابانی، گرمای شدید و کمبود آب گرفتار شدهاند.
اجساد ۱۴ نفر در پایان هفته گذشته در ریگزارهای منطقه لالو در دشت مارگو پیدا شد. پیشتر نیز از کشف اجساد پنج مهاجر دیگر در این مسیر خبر داده شده بود. گزارشها درباره اینکه پنج قربانی نخست اعضای همین گروه بودهاند یا به گروه دیگری تعلق داشتهاند، یکسان نیست؛ اما در مجموع، مرگ ۱۹ مهاجر در این مسیر گزارش شده است.
این حادثه بار دیگر خطرهای مسیرهای غیرقانونی مهاجرت از افغانستان به ایران را برجسته کرده است. مهاجران در این مسیرها با خطرهایی مانند گمشدن در بیابان، تشنگی، گرمازدگی، تصادف، تیراندازی، اخاذی و سوءاستفاده شبکههای قاچاق روبهرو هستند.
فقر گسترده، بیکاری، نبود فرصتهای شغلی، کاهش کمکهای بشردوستانه و محدود بودن مسیرهای قانونی مهاجرت، از مهمترین عواملی عنوان میشود که بسیاری از جوانان افغانستان را به استفاده از مسیرهای پرخطر سوق میدهد.
شماری از خانوادهها نیز بهدلیل ناتوانی در تأمین هزینههای اولیه زندگی، مهاجرت را تنها راه یافتن کار و درآمد میدانند؛ در حالی که عبور از مسیرهای قاچاق هیچ تضمینی برای رسیدن امن به مقصد ندارد.
نهادهای بینالمللی تأکید میکنند که جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی تنها با افزایش کنترل مرزی ممکن نیست و باید زمینه اشتغال، حمایت از خانوادههای آسیبپذیر و ایجاد مسیرهای امن و قانونی برای مهاجرت نیز فراهم شود.
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