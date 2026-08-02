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مرکز حقوق بشر غزه نسبت به افزایش مرگ بیماران سرطانی در این باریکه هشدار داد

۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۸
کد مطلب: 1847828
مرکز حقوق بشر غزه نسبت به افزایش مرگ بیماران سرطانی در این باریکه هشدار داد

مرکز حقوق بشر غزه با هشدار درباره وخامت وضعیت بیماران سرطانی در این باریکه، اعلام کرد کمبود شدید دارو، توقف روند درمان و محدودیت در خروج بیماران برای دریافت خدمات پزشکی، جان هزاران بیمار را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز حقوق بشر غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد شرایط بیماران سرطانی در این باریکه به مرحله‌ای بحرانی رسیده و تخریب زیرساخت‌های درمانی، کمبود گسترده دارو و محدودیت در انتقال بیماران برای درمان، موجب افزایش آمار جان‌باختگان شده است.

این مرکز، رژیم صهیونیستی را به اعمال مجازات جمعی از طریق تضعیف نظام سلامت و جلوگیری از دسترسی بیماران به خدمات درمانی متهم کرد.

بر اساس این بیانیه، به نقل از محمد ابوسلمیه، رئیس مجتمع پزشکی الشفاء، روزانه بین چهار تا پنج بیمار که از دسترسی به شیمی‌درمانی و پرتودرمانی محروم هستند، جان خود را از دست می‌دهند.

همچنین بیش از چهار هزار بیمار سرطانی در شرایطی با خطر مرگ مواجه‌اند که کمبود داروهای ضروری از ۵۰ درصد و کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی از ۷۰ درصد فراتر رفته است.

مرکز حقوق بشر غزه با استناد به آمار سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ بیمار سرطانی در غزه زندگی می‌کنند که از این میان، ۱۲۲ نفر کودک هستند.

این نهاد افزود روند درمان و پیگیری پزشکی بیماران تقریباً متوقف شده و دست‌کم هزار و ۴۰۰ بیمار نیز در حالی که در انتظار دریافت مجوز خروج برای درمان بوده‌اند، جان خود را از دست داده‌اند.

در این بیانیه همچنین به وضعیت دشوار بیماران در اردوگاه‌های آوارگان اشاره شده و آمده است که بسیاری از مبتلایان، به‌ویژه زنان، با وجود در اختیار داشتن معرفی‌نامه‌های رسمی درمان، به دلیل محدودیت در خروج از غزه از دریافت خدمات تخصصی محروم مانده‌اند و ناچارند درد و پیشرفت بیماری را بدون دسترسی به داروهای لازم یا درمان‌های تخصصی تحمل کنند.

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