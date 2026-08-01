ابهام در اجرای توافق غزه؛ موفقیت طرح خلع سلاح به فشار آمریکا بر اسرائیل گره خورده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارشها، پیشنویس توافق درباره سلاح مقاومت در غزه، در کنار برخی امتیازات، با ابهامهای جدی در مرحله اجرا روبهرو است.
تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی که بهصورت رسمی این توافق را امضا نکرده، ممکن است در ادامه از اجرای تعهدات خود، بهویژه خروج از نوار غزه، سر باز زند؛ از اینرو موفقیت توافق تا حد زیادی به میزان فشار واشنگتن بر تلآویو وابسته خواهد بود.
اختلاف اصلی میان آمریکا، میانجیها و رژیم صهیونیستی بر سر سرنوشت سلاح مقاومت است. در حالی که واشنگتن، مصر و قطر از طرح نگهداری سلاحها در انبارهای تحت نظارت یک نیروی بینالمللی حمایت میکنند، تلآویو خواهان خروج کامل تمامی سلاحها از غزه و انحلال کامل جنبش حماس بهعنوان یک بازیگر سیاسی و نظامی است.
همزمان، فضای انتخاباتی در سرزمینهای اشغالی نیز امکان پذیرش امتیازهای سیاسی از سوی دولت بنیامین نتانیاهو را محدود کرده است.
بر اساس مفاد پیشنویس، روند خلع سلاح بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ روز به طول خواهد انجامید و در چند مرحله اجرا میشود؛ از تحویل سلاح نیروهای پلیس وابسته به حماس به نیروهای پلیس جدید فلسطینی گرفته تا جمعآوری سلاحهای سنگین، تخریب تونلها و کارگاههای تولید سلاح و در نهایت ساماندهی سلاحهای سبک.
در مقابل، گروههای مقاومت تأکید کردهاند هیچ اقدامی در زمینه سلاح پیش از خروج کامل نیروهای اشغالگر، استقرار نیروی بینالمللی و آغاز فعالیت نهادهای اداری جدید در غزه انجام نخواهد شد.
در همین حال، گزارشهایی از پیشنهاد حماس برای برقراری آتشبسی ۱۰ تا ۲۰ ساله در برابر توقف حملات رژیم صهیونیستی و خروج تدریجی نیروهای اشغالگر منتشر شده است.
با این حال، افزایش اظهارات مقامهای صهیونیست درباره تشویق مهاجرت از غزه و توسعه شهرکسازی، همراه با تردید فرماندهان ارتش این رژیم نسبت به از بین رفتن کامل توان حماس، چشمانداز اجرای توافق را همچنان با ابهام و چالشهای جدی مواجه کرده است.
..........
پایان پیام
نظر شما