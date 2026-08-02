به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهیر حمدی، دبیرکل جریان مردمی تونس، در گفت‌وگو با پایگاه «العهد» با تأکید بر اینکه حاکمیت ملی باید بر پایه اقتصاد توانمند، مردم‌سالاری واقعی و استقلال در تصمیم‌گیری استوار باشد، تصریح کرد کشورهای غربی از طریق فشارهای اقتصادی و توافق‌های نابرابر در پی اعمال نفوذ بر کشورهای منطقه هستند. وی اصلاح مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را شرط اصلی تقویت جبهه داخلی و مقابله با هرگونه دخالت خارجی دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، روابط تونس و الجزایر را رابطه‌ای راهبردی و ریشه‌دار توصیف کرد و گفت امنیت دو کشور به یکدیگر گره خورده است. حمدی با انتقاد از جریان‌هایی که درصدد تضعیف مناسبات دو کشور هستند، این اقدامات را همسو با اهداف بیگانگان ارزیابی کرد و بر ضرورت احیای اتحادیه مغرب عربی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای برای عبور از بحران‌های موجود تأکید کرد.

دبیرکل جریان مردمی تونس همچنین با اعلام مخالفت قاطع این حزب با هرگونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، این روند را بخشی از پروژه‌ای گسترده برای تضعیف کشورهای منطقه و به حاشیه راندن مسئله فلسطین دانست. وی تأکید کرد مقابله با این روند، نیازمند همگرایی ملت‌ها و نیروهای سیاسی منطقه و شکل‌گیری جبهه‌ای واحد بر پایه استقلال، مقاومت و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است.

حمدی در پایان با دعوت از ملت‌ها و جریان‌های سیاسی کشورهای مغرب عربی برای افزایش هماهنگی و وحدت، اظهار داشت که در صورت وجود اراده سیاسی و پایبندی به اصول حاکمیت ملی، ملت‌های منطقه قادر خواهند بود طرح‌های مداخله‌جویانه و پروژه‌های عادی‌سازی را ناکام بگذارند و مسیر استقلال و توسعه متوازن را دنبال کنند.

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