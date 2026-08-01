به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اسناد منتشرشده، اینفانتینو قصد دارد شرکت «فیفا فوروارد اینترپرایز» را تأسیس کند که مدیریت انحصاری فعالیتهای تجاری، بازاریابی و پخش تلویزیونی مسابقات جام جهانی مردان، زنان و جام جهانی باشگاهها را بر عهده خواهد گرفت. این شرکت قرار است با فروش ۲۰ درصد از سهام خود به سرمایهگذاران خصوصی، منابع مالی جدیدی برای توسعه برنامههای فیفا جذب کند؛ اقدامی که منتقدان آن را گامی به سوی خصوصیسازی بخشهایی از فوتبال جهانی میدانند.
رئیس فیفا برای جلب حمایت فدراسیونهای عضو، پیشنهاد مشوقهای مالی قابل توجهی ارائه کرده است. بر اساس این طرح، کشورهایی که از ورود سرمایهگذاران خصوصی حمایت کنند، تا ۴۰ میلیون دلار کمک دریافت خواهند کرد، در حالی که مخالفان تنها ۱۰ میلیون دلار دریافت میکنند. این اختلاف مالی باعث شده برخی فدراسیونهای کوچکتر در آفریقا، آسیا و اقیانوسیه از این طرح استقبال کنند، اما منتقدان آن را اقدامی برای تأثیرگذاری بر آرای اعضای فیفا عنوان کردهاند.
این طرح علاوه بر حوزه ورزش، ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده است. احتمال مشارکت صندوق سرمایهگذاری متعلق به جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد و مشاور سابق دونالد ترامپ، بهعنوان یکی از سرمایهگذاران احتمالی، واکنشهایی در آمریکا به دنبال داشته است. همزمان در اروپا نیز یوفا و برخی لیگهای بزرگ با این طرح مخالفت کرده و هشدار دادهاند که فوتبال نباید به یک دارایی تجاری قابل معامله تبدیل شود.
مناقشه بر سر این طرح در شرایطی شکل گرفته که فیفا در سالهای اخیر به درآمدهای بیسابقهای دست یافته و درآمد این نهاد در دوره منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ حدود ۱۵ میلیارد دلار اعلام شده است. اکنون با نزدیک شدن به زمان رأیگیری، این پرسش مطرح است که آیا مشوقهای مالی اینفانتینو میتواند مخالفتها را کاهش دهد یا این طرح به بحرانی جدی برای مدیریت فعلی فیفا تبدیل خواهد شد.
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