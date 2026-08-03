رسانه صهیونیستی: نگرانی از تضعیف بازدارندگی آمریکا و اسرائیل در برابر ایران افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یوسی یهوشع، تحلیلگر امور نظامی شبکه صهیونیستی «i24 News»، اعلام کرد که مسئولان نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی از تصمیم دونالد ترامپ برای لغو حمله گسترده‌ای که قرار بود اواخر هفته گذشته انجام شود، ابراز نارضایتی و سرخوردگی کرده‌اند.

وی افزود که در محافل امنیتی تل‌آویو این نگرانی وجود دارد که رفتارهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، علاوه بر تضعیف بازدارندگی واشنگتن، به کاهش قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی در برابر ایران نیز منجر شود.

به گفته یهوشع، مقام‌های امنیتی رژیم صهیونیستی دریافته‌اند که ترامپ تمایلی به مشارکت مستقیم اسرائیل در هرگونه حمله احتمالی نداشته است، با این حال تل‌آویو سطح آماده‌باش خود را افزایش داده، زیرا احتمال می‌دهد ایران دست به حمله‌ای غافلگیرکننده بزند.

وی خاطرنشان کرد که در این مدت، مقامات رژیم صهیونیستی درباره دو گزینه انجام حمله پیش‌دستانه علیه ایران یا انتظار برای اقدام آمریکا و پیوستن به آن در صورت آغاز درگیری، رایزنی کرده‌اند.

این تحلیلگر صهیونیست مدعی شد برآوردهای موجود در تل‌آویو نشان می‌دهد ایران در تلاش است آمریکا را به یک رویارویی جدید بکشاند و در عین حال، تصور غالب در رژیم صهیونیستی این است که ترامپ در نهایت تهدیدهای خود علیه تهران را عملی خواهد کرد. به گفته وی، هر روزی که بدون درگیری سپری می‌شود، اعتماد به نفس ایران افزایش می‌یابد.

یهوشع همچنین با اشاره به برخی تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای گفت، بر اساس گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، همه کشورهای حاشیه خلیج فارس از کاهش تنش با ایران حمایت نمی‌کنند و برخی از آنها، از جمله امارات، در روزهای اخیر از رئیس‌جمهور آمریکا خواسته‌اند موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند.

وی در عین حال افزود که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس و کاهش تنش همچنان ادامه دارد و میانجی‌ها در طرح مربوط به بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت‌هایی داشته‌اند. به گفته او، قطر پیشنهاد تازه‌ای را برای بازگشایی این آبراه به ایران ارائه کرده و پاسخ مثبت دیپلمات‌های ایرانی، امیدها به دستیابی به راه‌حل سیاسی را افزایش داده است.

این تحلیلگر در پایان مدعی شد ساعاتی پیش از اعلام تصمیم ترامپ، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار گفت‌وگو برای کاهش تنش در منطقه شده و درباره راهبرد واشنگتن در قبال ایران و حملات برنامه‌ریزی‌شده، خواستار دریافت توضیح شده است.

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