به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی مهاجرت روز چهارشنبه، ۱۴ مرداد، اعلام کرد که سیلاب‌های شدید بار دیگر شماری از مناطق دورافتاده استان نورستان را تحت تأثیر قرار داده است.

این سازمان گفته است تیم‌های ارزیابی برای بررسی میزان خسارات و شناسایی نیازهای فوری خانواده‌های آسیب‌دیده به مناطق سیل‌زده اعزام شده‌اند و روند کمک‌رسانی نیز آغاز شده است.

به گفته این نهاد، هدف از ارزیابی‌های میدانی، هماهنگی برای رساندن کمک‌های نجات‌بخش به خانواده‌هایی است که بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

سازمان ملل نیز تأکید کرده است که در روند توزیع کمک‌ها، خانواده‌های دارای نیاز فوری در اولویت قرار خواهند گرفت.

نورستان در حالی با موج تازه سیلاب‌ها روبه‌رو شده که بسیاری از مناطق این استان هنوز از پیامدهای سیلاب مرگبار ۲۹ تیرماه خارج نشده‌اند.

در آن حادثه، شهر پارون و مناطق اطراف آن شاهد تخریب گسترده خانه‌ها، بازارها، پل‌ها و دیگر زیرساخت‌ها بود. بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، دست‌کم ۲۰ تا ۴۰ نفر جان باختند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

ساختمان شهرداری، شماری از هتل‌ها و ده‌ها مغازه نیز در این سیلاب ویران شد و زمین‌های کشاورزی، منابع آب آشامیدنی و جاده‌های ارتباطی آسیب جدی دیدند.

تخریب مسیرها و دشوارگذر بودن مناطق کوهستانی نورستان، روند انتقال کمک‌ها و دسترسی امدادگران به خانواده‌های آسیب‌دیده را با مشکل روبه‌رو کرده است.

با گذشت بیش از دو هفته از سیلاب قبلی، شماری از خانواده‌ها همچنان بی‌سرپناه‌اند و به مواد غذایی، آب سالم، خدمات درمانی و سرپناه اضطراری نیاز دارند.

سازمان ملل و نهادهای امدادی اعلام کرده‌اند که تیم‌های سیار درمانی، تجهیزات طبی و بسته‌های غذایی به مناطق آسیب‌دیده فرستاده شده است.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیز هشدار داده است که تخریب جاده‌ها و شرایط جغرافیایی نورستان، روند کمک‌رسانی را کند کرده و بارندگی‌های تازه می‌تواند نیازهای انسانی را افزایش دهد.

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