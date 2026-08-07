به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک سند رسمی رژیم صهیونیستی که دیروز پنجشنبه منتشر شد، از افزایش ۵۰ درصدی نرخ مهاجرت شهروندان این رژیم به خارج از اراضی اشغالی، خبر میدهد. روندی که به گفته رسانههای عبری، زیانهای مالیاتی سنگینی را به رژیم صهیونیستی، تحمیل کرده است.
روزنامه عبری «معاریو» به نقل از مطالعهای که از سوی سازمان مالیات رژیم صهیونیستی تهیه شده، گزارش داد شمار صهیونیستهایی که این رژیم را ترک میکنند، دو برابر شده است. بر اساس این گزارش، بیشترین افزایش مهاجرت در میان افراد با درآمدهای بالا، شاغلان بخش فناوریهای پیشرفته، پزشکان و افراد ۴۰ تا ۵۰ ساله ثبت شده است.
این روزنامه افزود که زیان احتمالی درآمدهای مالیاتی رژیم صهیونیستی در نتیجه این روند، سالانه حدود ۱.۲ میلیارد شِکِل (حدود ۴۰۰ میلیون دلار) برآورد میشود.
روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» نیز گزارش داد که نرخ مهاجرت صهیونیستهای ثروتمند در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ میلادی، دو برابر شده است. تحولی که به نوشته این روزنامه، سالانه صدها میلیون دلار از درآمدهای مالیاتی دولت رژیم صهیونیستی را از بین میبرد.
بر اساس این گزارش، خسارت مالیاتی ناشی از مهاجرت این گروه از حدود ۵۰۰ میلیون شِکِل (معادل ۱۶۶ میلیون دلار) در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۱.۲ میلیارد شِکِل (حدود ۴۰۰ میلیون دلار) در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی افزایش یافته است. موضوعی که نگرانیهایی را در وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، برانگیخته است.
پیشبینی دو برابر شدن خسارتهای مالی
اسرائیل هیوم به نقل از مقامهای سازمان مالیات رژیم صهیونیستی، گزارش داد که در صورت ادامه روند کنونی مهاجرت، زیانهای مالیاتی سالانه طی پنج سال آینده ممکن است به حدود ۳.۵ میلیارد شِکِل (معادل ۱.۱۶ میلیارد دلار) برسد.
این سند همچنین نشان میدهد که ترکیب مهاجران نیز تغییر کرده است. بهگونهای که میانگین درآمد سالانه آنان از ۱۲۵ هزار شِکِل (حدود ۴۱.۵ هزار دلار) در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۰۰ هزار شِکِل (حدود ۶۶.۴ هزار دلار) در سال ۲۰۲۴ میلادی افزایش یافته و بیشتر آنان در بخشهای فناوریهای پیشرفته و پزشکی فعالیت دارند.
این روزنامه افزود که نرخ مهاجرت شاغلان این دو بخش طی پنج سال گذشته سه برابر شده است. موضوعی که نگرانیهای رژیم صهیونیستی درباره تشدید مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص از اراضی اشغالی را افزایش داده است.
همچنین، توزیع سنی مهاجران نیز موجب نگرانی مسئولان اقتصادی رژیم صهیونیستی شده است، زیرا روند خروج در میان گروههای سنی جوانتر و نیروهای مولد اقتصاد رو به افزایش است.
بر اساس این گزارش، یک درصد از صهیونیستهای ۲۰ تا ۳۰ ساله طی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی مهاجرت کردهاند. همچنین نسبت مهاجران در گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال در مقایسه با سال ۲۰۱۹ تقریباً دو برابر شده است، هرچند آمار دقیقی در این زمینه ارائه نشده است.
پیش از این نیز گزارشهای منتشرشده در رسانههای عبری، افزایش مهاجرت از رژیم صهیونیستی را به پیامدهای جنگها، افزایش هزینههای زندگی و بحران سیاسی ناشی از تلاش جریان راست حاکم برای تصویب قوانین محدودکننده اختیارات دستگاه قضایی نسبت داده بودند.
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