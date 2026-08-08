مذاکرات رم؛ آیا لبنان با بازرسی منازل جنوب لیتانی موافقت کرده است؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی در مذاکرات کنونی صرفاً درباره سازوکار عقبنشینی یا تثبیت آتشبس گفتوگو نمیکند، بلکه به دنبال تحمیل ترتیبات امنیتی و سیاسی جدیدی در لبنان است. مخالفت تلآویو با قرار گرفتن بنت جبیل، الخیام و زوطر شرقی در مرحله بعدی طرح، نشاندهنده آن است که اسرائیل عقبنشینی بیشتر را به اجرای مجموعهای از شروط امنیتی، فراتر از مفاد قطعنامه ۱۷۰۱، مشروط کرده است.
در همین چارچوب، گزارش شده که رئیس هیئت سیاسی لبنان، سیمون کرم، درباره بازرسی ۴۰ درصد از منازل در سراسر منطقه جنوب رود لیتانی از سوی ارتش لبنان موافقت اولیه نشان داده، اما اعضای هیئت نظامی بر لزوم رعایت قوانین داخلی لبنان در فعالیتهای ارتش تأکید کردهاند.
در مقابل، هیئت نظامی لبنان پیشنهاد کرده است که رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی عقبنشینی کند و ارتش لبنان تضمین دهد که هرگونه حضور نظامی یا سلاح در این مناطق برچیده شود؛ پیشنهادی که طرف آمریکایی آن را نپذیرفته است. همزمان، گزارشها حاکی از آن است که آمریکا به طرف لبنانی اعلام کرده در شرایط کنونی امکان اعمال فشار بر اسرائیل را ندارد و بهتر است با تمدید آتشبس از تشدید تنش جلوگیری شود و نتایج انتخابات آینده رژیم صهیونیستی مورد انتظار قرار گیرد.
در میدان نیز حمله به یک بولدوزر ارتش لبنان در المنصوری، در جریان بازگشایی مسیرها و پاکسازی آوار، و همچنین حمله به زیرساختهای آب و ادامه بمباران و تخریب مناطق جنوبی، با این روند در تضاد قرار گرفته است؛ چراکه از یک سو از ارتش لبنان خواسته میشود حضور خود را در جنوب افزایش دهد و از سوی دیگر این نهاد هدف حملات اسرائیل قرار میگیرد.
در بخش دیگری از این گزارش، به تحلیل روزنامه «والاستریت ژورنال» درباره مسئله خلع سلاح حزبالله اشاره شده است. این روزنامه معتقد است قدرت نظامی اسرائیل بهتنهایی قادر به حل مسئله سلاح حزبالله نیست و هرگونه راهحل به توافق سیاسی داخلی لبنان، تقویت نقش دولت و ارتش و محدود کردن مسیرهای پشتیبانی از طریق مرز سوریه نیاز دارد.
این گزارش همچنین هشدار میدهد که تلاش برای خلع سلاح حزبالله از طریق زور میتواند پیامدهای جدی برای ثبات داخلی لبنان داشته باشد؛ زیرا حزبالله صرفاً یک ساختار نظامی نیست، بلکه دارای حضور سیاسی و اجتماعی گستردهای در لبنان است. از این رو، به نوشته این روزنامه، مقامهای آمریکایی، اسرائیلی و لبنانی نیز به دشوار و پیچیده بودن دستیابی به راهحلی سریع و جامع برای مسئله سلاح حزبالله اذعان دارند.
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