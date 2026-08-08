به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان حقوقی راستگرای افراطی در رژیم صهیونیستی به نام «حونینو» با تأمین وکلای رایگان، پیگیری پروندههای قضایی و حمایت مالی از شهرکنشینان متهم به قتل، آتشزدن منازل فلسطینیان و دیگر اقدامات خشونتآمیز، تلاش میکند روند محاکمه آنان را مختل کرده و زمینه آزادی سریعتر آنها را فراهم کند.
سازمان آزادیبخش فلسطین همچنین مدعی شد این نهاد برای خانواده شهرکنشینان زندانی حقوق ماهانه، کمکهزینه و پاداش پرداخت میکند و حتی هزینههایی مانند تحصیل فرزندان، سفر خانوادهها برای ملاقات با زندانیان و نیازهای روزمره آنان را پوشش میدهد.
این گزارش با اشاره به فعالیتهای مالی گسترده این سازمان افزود که «حونینو» از طریق جمعآوری کمکهای اینترنتی، میلیونها شکل برای خانواده شهرکنشینانی که به ارتکاب جرایم علیه فلسطینیان متهم شدهاند، جمعآوری میکند.
بر اساس ادعای سازمان آزادیبخش فلسطین، بخشی از این منابع از کمکهای معاف از مالیات افراد ثروتمند و سازمانهای راستگرا در آمریکا و اسرائیل تأمین میشود و برخی نهادهای دولتی اسرائیلی نیز به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از این فعالیتها حمایت میکنند. این گزارش همچنین از ارتباط ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی راستگرای افراطی اسرائیل، با این سازمان خبر داده است.
سازمان آزادیبخش فلسطین در ادامه با اشاره به تشدید خشونت شهرکنشینان اعلام کرد که تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، سههزار و ۴۸۸ حمله از سوی شهرکنشینان در کرانه باختری ثبت شده که به شهادت ۱۷ فلسطینی، آوارگی کامل یا جزئی ۲۶ تجمع بدوی و دامداری و ایجاد ۴۲ کانون شهرکنشینی جدید منجر شده است.
این سازمان همچنین «حمایت از شهرکنشینان اسرائیلی» را در تضاد با فشارهای آمریکا و کشورهای اروپایی بر تشکیلات خودگردان فلسطین درباره پرداخت کمکهای مالی به خانوادههای شهدا و اسرا دانست و آن را نمونهای از «استانداردهای دوگانه» توصیف کرد.
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