به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در سخنانی به بررسی وضعیت روابط مسکو و غرب و تحولات منطقهای پرداخت.
مدودف درباره وضعیت روابط مسکو و غرب گفت که حفاظت از منافع روسیه بدون توجه به «جامعه بینالمللی»، گزینه درست است؛ همانگونه که رویدادهای اوستیای جنوبی در سال ۲۰۰۸ این موضوع را ثابت کردند.
وی درباره تحولات اوکراین نیز خاطرنشان کرد که اوکراین در صورتی که اوکراینیها رهبران جدید و عقلانی پیدا نکنند، با مرگی هولناک مواجه خواهد شد و پایان دوران فعالیت سیاسی ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، نزدیک است.
این مقام روس درباره مناقشه گرجستان نیز گفت که مذاکرات با نیکولا سارکوزی، رئیسجمهوری فرانسه، درباره حلوفصل مناقشه گرجستان و اوستیای جنوبی دشوار، اما ثمربخش بود. وی افزود که واکنش غرب به دفاع از اوستیای جنوبی، آزمونی برای قدرت روسیه بود. مدودف همچنین گفت که گرجستان هنوز بهطور کامل از شوک اقدامات «نظام جنایتکار» میخائیل ساکاشویلی بهبود نیافته است و تبعات این آسیب برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت.
وی درباره تحولات ارمنستان نیز خاطرنشان کرد که غرب به محض اینکه ارمنستان دیگر «ابزار فشار علیه روسیه» نباشد، این کشور را رها خواهد کرد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت که دیپلماسی غربی بهطور کامل اعتبار خود را بهعنوان ابزاری برای حل بحرانهای سیاسی از دست داده است. وی تأکید کرد که مسکو به نظر غرب اهمیتی نمیدهد؛ آنچه برای کرملین اهمیت دارد، منافع ملی است. مدودف افزود که غرب به سیاستهای ریاکارانه خود ادامه میدهد و به جای راهحلهای سیاسی و میانجیگری، اولتیماتوم و ارسال تسلیحات را ترجیح میدهد.
مدودف در پایان افزود که غرب میکوشد با هر وسیله ممکن روسیه را نابود کند و برای این منظور از افرادی مانند ساکاشویلی یا زلنسکی استفاده میکند. وی تأکید کرد که رهبران غربی به دلیل جنایاتی که در تلاش برای نابودی روسیه مرتکب شدهاند، مجازات خواهند شد.
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