به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در آغاز سفر دوره‌ای خود به برخی کشورهای آفریقایی و پس از مذاکرات با رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در آدیس‌آبابا، پایتخت اتیوپی، افزود: مسکو از مذاکرات جاری درباره تنگه هرمز استقبال می‌کند و امیدواریم این مذاکرات آزادی عبور و مرور از طریق تنگه هرمز را به وضعیتی که قبل از تجاوز ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران داشت، بازگرداند.

وی درباره دستورکار مذاکرات خود با رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا نیز اظهار داشت: ما به طور شفاف در مورد وضعیت تنگه هرمز، خلیج فارس به طور کلی و وضعیت سرزمین‌های فلسطینی تبادل نظر کردیم، جایی که روندهای نگران‌کننده‌ای در حال شکل‌گیری است که به دنبال فراموشی راه حل دو کشور، جلوگیری از ایجاد یک کشور فلسطینی و در نتیجه نقض آشکار قطعنامه سازمان ملل است.

وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از این کنفرانس مطبوعاتی گفت که مسکو نتیجه دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، را که قرار است در حاشیه اجلاس ناتو که طی امروز و فردا در آنکارا برگزار می‌شود، زیرنظر خواهد داشت. وی افزود: در جریان اجلاس سران روسیه و آمریکا در آلاسکا به مسکو اطمینان داده شد که زلنسکی توصیه‌های آمریکا را اجرا خواهد کرد.

لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: کشورهای غربی در ادعاهای خود مبنی بر اینکه با روسیه در جنگ نیستند، ریاکارانه عمل می‌کنند. آنها ادعا می‌کنند که با ما در جنگ نیستند اما پشتیبانی مستقیم با تسلیحات، اطلاعات، کمک‌های ماهواره‌ای، ارائه داده‌های لازم برای هدف‌گیری و برنامه‌ریزی سلاح‌های کشنده مورد استفاده برای شلیک به شهروندان و اهداف غیرنظامی روسیه دارند.

وی افزود: کشورهای غربی مدت‌هاست که با مشارکت مستقیم پرسنل نظامی اروپایی و آمریکایی چنین حمایت‌هایی را از اوکراین دارند.

وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: این احتمال وجود دارد کسانی در غرب باشند که بخواهند جنگ مستقیمی با روسیه آغاز کنند، همانطور که به نظر می‌رسد آلمان دلتنگ دورانی است که تمام اروپا را زیر پرچم نازی‌ها جمع کرد؛ اکنون آنها یک پرچمدار پیدا کرده‌اند: زلنسکی. من این احتمال را رد نمی‌کنم که برخی از رهبران اروپایی بخواهند این پرچم را از زلنسکی بگیرند و جنگ مستقیمی با روسیه آغاز کنند.

لاوروف خاطرنشان کرد: نظامی‌سازی کشورهای غربی از جمله مسلح کردن اوکراین در رقابت آنها برای برتری بر روسیه به شکست منجر خواهد شد.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت: اقتصاد اروپا از جمله آلمان در حال سقوط به وضعیت وخیمی است و نمی‌توان این وضعیت را نادیده گرفت. متأثر از این وضعیت، وضعیت اجتماعی در این کشورها به شدت آسیب می‌بیند، زمانی که مزایا کاهش می‌یابد، زمانی که سرمایه بخش غیرنظامی از اروپا به ایالات متحده «فرار» می‌کند، از جمله جایی که شرایط برای تجارت بسیار مطلوب‌تر است.

لاوروف روز سه‌شنبه در مرحله نخست سفر به برخی کشورهای آفریقایی وارد اتیوپی شد. بنا بر این گزارش، آمادگی برای سومین اجلاس روسیه و آفریقا که قرار است اکتبر ۲۰۲۶ (مهر – آبان ۱۴۰۵) در روسیه برگزار شود، در دستورکار مذاکرات لاوروف در این سفر قرار دارد. وزیر امور خارجه روسیه در دومین مرحله از سفر خود به کشورهای آفریقایی، فردا (چهارشنبه) به نیجر سفر خواهد کرد تا در دومین نشست وزیران خارجه روسیه و اتحاد کشورهای ساحل شامل نیجر، مالی و بورکینافاسو شرکت کند.

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