به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی، کارخانه‌های بتن در مناطق «ناحال عوز» و «کرم شالوم» در مرز غزه در ماه‌های اخیر ایجاد شده و پیش از این با تأمین مالی و مدیریت وزارت جنگ اسرائیل فعالیت می‌کردند.

این کارخانه‌ها برای تولید بتن مورد استفاده جهت مسدود کردن تونل‌هایی که ارتش اسرائیل در داخل غزه شناسایی می‌کند، به‌ویژه در مناطق موسوم به «خط زرد»، راه‌اندازی شده‌اند.

طبق این گزارش، مسئولیت تأمین مالی و مدیریت این کارخانه‌ها قرار است به مرکز هماهنگی غیرنظامی-نظامی آمریکا در «کریات گات» منتقل شود.

این رسانه اسرائیلی این انتقال را نشانه افزایش تدریجی نقش آمریکا در مدیریت تحولات غزه دانسته و این پرسش را مطرح کرده است که آیا کارخانه‌های مذکور در آینده علاوه بر بستن تونل‌ها، برای اهداف دیگری از جمله بازسازی غزه نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

همچنین رادیوی ارتش اسرائیل مدعی شده است که نتانیاهو و کاتس حدود دو هفته پیش و دور از رسانه‌ها با اجرای عملیات زیرساختی در منطقه‌ای موسوم به «رفح سبز» در شرق رفح موافقت کرده‌اند؛ طرحی که بر اساس آن قرار است یک مجتمع مسکونی برای فلسطینیان، خارج از کنترل حماس و تحت نظارت نیروهای چندملیتی ایجاد شود.

با این حال، دفتر نتانیاهو در واکنش به این گزارش اعلام کرد که این خبر واقعیت‌ها را تحریف کرده و اطلاعات قدیمی را بازنشر می‌کند.

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت آنچه مطرح شده، یک پروژه آزمایشی متعلق به امارات است که از چند ماه قبل در عمق نوار غزه و در مجاورت «خط زرد» برای ایجاد یک مجموعه چادری بدون کنترل حماس آغاز شده است. در همین حال، گزارش تأکید می‌کند که با وجود اعلام آتش‌بس از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، حملات اسرائیل به غزه ادامه داشته و بر اساس آمار ارائه‌شده در این گزارش، ۱۲۵۷ فلسطینی شهید و ۴۱۳۱ نفر زخمی شده‌اند.

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