در تونس؛ تحریم اقتصادی به ابزاری برای حمایت از غزه و تقویت تولید داخلی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صادق عمار، نماینده «ائتلاف برای فلسطین»، با تأکید بر اینکه «تحریم، مقاومت است»، گفت این شعار به یکی از محورهای اصلی تجمعها و راهپیماییهای همبستگی با فلسطین در تونس تبدیل شده است. او تحریم را تنها یک واکنش احساسی ندانست و آن را «سلاحی مؤثر و راهبردی» برای فشار بر اسرائیل توصیف کرد.
به گفته عمار، حمایت مالی، پشتیبانی نظامی و لجستیکی از اسرائیل بدون پشتیبانی شرکتهای جهانی، دولتهای بزرگ و افراد بانفوذ امکانپذیر نبود و قطع این پشتیبانی میتواند به کاهش توان ادامه جنگ در غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان منجر شود.
در همین زمینه، خالد الباز، فعال حقوقی و صنفی تونسی، بر ضرورت همراه کردن تحریم با حمایت از تولید داخلی تأکید کرد و گفت خرید کالاهای تونسی و تحریم شرکتهای پشتیبان اسرائیل، همبستگی با مردم غزه را نشان میدهد و همزمان به تقویت اقتصاد ملی کمک میکند.
او درباره کارزارهای اینترنتی برای معرفی کالاهای داخلی نیز گفت هدف این کارزارها تبلیغ تجاری نیست، بلکه معرفی گزینههای جایگزین و تشویق مردم به انتخاب آگاهانه در هنگام خرید است؛ رویکردی که به گفته او میتواند پیوندی میان حمایت از فلسطین و تلاش برای افزایش استقلال اقتصادی تونس ایجاد کند.
فعالان تونسی بر این باورند که تحریم نباید تنها به یک اقدام مقطعی و احساسی محدود شود، بلکه میتواند به رفتاری روزمره و سازمانیافته تبدیل شود. با ادامه حملات اسرائیل در غزه و لبنان، درخواستها برای گسترش کارزارهای تحریم در تونس افزایش یافته و شعارهایی مانند «از تولید کشور خود حمایت کن» با استقبال بیشتری روبهرو شده است.
به باور این فعالان، پیوند میان حمایت از غزه و خرید کالاهای داخلی میتواند زمینه شکلگیری نوعی «مصرف مقاومتی» را فراهم کند؛ رویکردی که هم فشار اقتصادی بر شرکتهای پشتیبان اسرائیل را دنبال میکند و هم به رونق تولید داخلی تونس یاری میرساند.
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