«نقشه راه»؛ حلقه گمشده طرح آمریکا برای غزه چیست؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ زکی با اشاره به استقبال سریع ترامپ و دولت او از این نقشه راه و همچنین امضای آن از سوی «شورای صلح» به ریاست نیکولای ملادینوف، مینویسد این طرح با پنج هدف اصلی نتانیاهو از جنگ سازگار نیست. به نوشته او، نقشه راه بر اجرای همزمان تعهدات و انجام گامهای مرحله نخست پیش از ورود به مرحله دوم تأکید دارد؛ در حالی که نتانیاهو بر خلع سلاح حماس و ادامه فشار نظامی تأکید میکند.
نویسنده همچنین درباره بیانیه هشت کشور ترکیه، پاکستان، مصر، عربستان، اردن، امارات، قطر و اندونزی علیه نقض توافق از سوی اسرائیل این پرسش را مطرح میکند که آیا این موضعگیری ناشی از تغییر واقعی رویکرد آنهاست یا مقدمهای برای افزایش فشار بر حماس.
در ادامه، زکی به بندی از نقشه راه درباره ایجاد «مسیر سیاسی معتبر برای تحقق حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور فلسطین» اشاره میکند؛ بندی که به باور او با دیدگاه نتانیاهو در تضاد آشکار است. وی معتقد است اجرای کامل این طرح میتواند برای نخستوزیر اسرائیل هزینه سیاسی سنگینی داشته باشد، بهویژه در شرایطی که به انتخابات نزدیک میشود و جایگاه ائتلاف حاکم و شخص نتانیاهو در نظرسنجیها تضعیف شده است.
از نگاه نویسنده، آرامش نسبی در آغاز دوره ۱۴ روزه میتواند بخشی از یک تاکتیک سیاسی باشد تا در صورت شکست روند، حماس مسئول ناکامی طرح معرفی شود. او همچنین تغییر موضع ملادینوف پس از دیدار با نتانیاهو و مطرح شدن خلع سلاح حماس بهعنوان پیششرط عقبنشینی اسرائیل را نشانهای از فاصله گرفتن از مفاد اولیه نقشه راه میداند.
زکی در پایان، نقشه راه را بخشی احتمالی از راهبرد گستردهتر آمریکا برای بازتنظیم موازنه قدرت در منطقه ارزیابی میکند. به باور او، مذاکرات العلمین و توافق حاصل از آن ممکن است بیش از آنکه راهکاری نهایی برای پایان بحران باشد، روشی برای خرید زمان و کنترل همزمان چند جبهه باشد؛ زیرا آمریکا هنوز نتوانسته نتیجه جنگ با ایران را بهطور روشن تعیین کند و اسرائیل نیز در هیچیک از جبهههای نظامی، از جمله غزه، به پیروزی نهایی دست نیافته است.
نویسنده تأکید میکند تا زمانی که جنگها و درگیریهای منطقه به نتیجهای روشن نرسیده باشند، نمیتوان نقشه تازهای برای نفوذ و کنترل منطقه ترسیم کرد و خاورمیانه همچنان در معرض شعلهور شدن بحرانهای تازه قرار خواهد داشت.
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