به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در سخنانی ویدئویی در آغاز نشست هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی گفت اسرائیل با طرح ۱۵ بندی مطرحشده از سوی «شورای صلح» درباره غزه موافقت نکرده است. او تأکید کرد ارتش اسرائیل پیش از خلع سلاح کامل حماس از نوار غزه خارج نخواهد شد.
نتانیاهو با تأکید بر اینکه خلع سلاح باید شامل «تمام سلاحهای سنگین و سبک» باشد، گفت منظور از این اقدام، خلع سلاح واقعی و نه صرفاً اقدامی صوری است. وی همچنین اعلام کرد که در این زمینه با طرف آمریکایی در حال گفتوگو است و واشنگتن پیشنهادهایی ارائه کرده که به گفته او برخی قابل قبول و برخی دیگر غیرقابل قبول هستند.
این موضع در حالی اعلام شده که دونالد ترامپ ماه گذشته از پیشرفت در طرح خود برای پایان دادن به جنگ غزه خبر داده بود؛ طرحی که طبق این گزارش، سال گذشته مورد موافقت اسرائیل و حماس قرار گرفته بود. با این حال، رژیم صهیونیستی حتی پس از پذیرش آتشبس نیز به نقض آن و ادامه اقدامات نظامی در غزه متهم شده است.
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