روس‌اتم: واحد یکم نیروگاه بوشهر با ظرفیت کامل در مدار است

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۸
رئیس شرکت روس‌اتم با اشاره به آرام بودن شرایط در محل نیروگاه هسته‌ای بوشهر اعلام کرد واحد یکم این نیروگاه بدون وقفه و با ظرفیت کامل فعال است و روند بازگشت کارکنان محلی به محل ساخت واحدهای جدید نیز در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الکسی لیخاچف، رئیس شرکت روس‌اتم گفت:وضعیت در محل نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران در مجموع آرام است.

وی افزود: هیچ حمله‌ای به تأسیسات اطراف نیروگاه هسته‌ای بوشهر مشاهده نشده است.

به گفته لیخاچف، واحد یکم نیروگاه هسته‌ای بوشهر با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی تاکید کرد:روس‌اتم آماده است در صورت نبود خطر ازسرگیری درگیری نظامی، کارکنان خود را به‌سرعت و به‌طور کامل به ایران بازگرداند.

لیخاچف گفت: شرکت‌های وابسته به روس‌اتم طبق برنامه همچنان به ساخت تجهیزات برای واحدهای جدید نیروگاه هسته‌ای بوشهر ادامه می‌دهند.

به گفته وی، روس‌اتم قصد دارد در سال ۲۰۲۷ ارسال تجهیزات راکتور برای واحد ۲ نیروگاه هسته‌ای بوشهر به ایران را آغاز کند.

این مقام روس تاکید کرد: محل ساخت و ساز واحدهای جدید نیروگاه بوشهر در حال بازگشت به حالت عادی است و تقریبا ۲۲۰۰ نفر از کارکنان محلی به آن بازگشته‌اند.

