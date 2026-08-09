تجمع اعتراضی فعالان افغانستانی در فرانکفورت علیه طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از فعالان افغانستانی روز شنبه، ۱۷ مرداد، در شهر فرانکفورت آلمان در اعتراض به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان تجمع کردند.

برگزارکنندگان این تجمع اعلام کردند که این برنامه بخشی از مجموعه اعتراض‌های مدنی علیه طالبان است که هم‌زمان با پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت برگزار می‌شود.

معترضان با اشاره به وضعیت زنان و دختران افغانستان گفتند جامعه جهانی طی پنج سال گذشته شاهد محدودیت‌های گسترده علیه آنان بوده، اما در مواردی در برابر نقض حقوق زنان سکوت کرده است.

آنان مدعی شدند که حقوق و آزادی‌های میلیون‌ها زن و دختر افغانستانی در برخی محاسبات و معاملات سیاسی نادیده گرفته شده و برخورد نرم با طالبان، وضعیت مردم افغانستان را دشوارتر کرده است.

شرکت‌کنندگان در این تجمع تأکید کردند که محرومیت زنان از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی نباید به یک وضعیت عادی تبدیل شود و جامعه جهانی نیز نباید در برابر این محدودیت‌ها سکوت کند.

معترضان گفتند طالبان ممکن است کنترل افغانستان را در اختیار داشته باشند، اما نمی‌توانند خواست زنان برای دستیابی به حقوق اساسی خود را از بین ببرند.

در بیانیه این تجمع آمده است که صدای زنان افغانستان تا زمانی که حق آموزش، کار، آزادی و مشارکت اجتماعی آنان تأمین نشود، خاموش نخواهد شد.

برگزارکنندگان همچنین تأکید کردند که مهاجرت و زندگی در تبعید تنها محل و شکل مبارزه زنان را تغییر داده و اعتراض آنان همچنان ادامه دارد.

آزیتا نظیمی، یکی از برگزارکنندگان این تجمع، گفت این برنامه با همکاری سازمان عفو بین‌الملل و انجمن «زن، زندگی، آزادی» در فرانکفورت برگزار شده است.

به گفته او، هدف از برگزاری این تجمع، جلب دوباره توجه افکار عمومی و جامعه جهانی به وضعیت زنان افغانستان در آستانه پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان بوده است.

نظیمی از جامعه جهانی خواست در قبال وضعیت زنان افغانستان سیاستی جدی‌تر اتخاذ کرده و از اقداماتی که به مشروعیت‌بخشی به طالبان منجر می‌شود، خودداری کند.

..................

پایان پیام/